El pasado viernes, la secretaria de la Juventud, Eugenia Catalfamo, confirmó a radio Nacional que se le pidió la renuncia a Matías Ochoa, el youtuber que se desempeñaba como jefe del área Compromiso Cambio Joven. El motivo fue la polémica que causó la aparición de un video en el que Ochoa está en la cama con una joven, ambos desnudos, y filma la situación.



Si bien la chica por momentos se ríe, en más de una ocasión le pide que no la filme y se tapa la cara, pero el youtuber hizo caso omiso a sus pedidos.



El mismo día, Ochoa publicó el siguiente mensaje en Facebook: “Buenas noches! Vengo a explicar lo que paso.. ese video es de hace bastante. Si bien pueden ver tenía pelo, hoy en dia estoy pelado! Estábamos conscientes los dos de grabar ese vídeo, pero era para nosotros no para que todo el mundo se enterara, hace unos meses me robaron un celular, lo que yo creo que paso es que el vídeo quedó en esa memoria y lo subieron para hacernos quedar mal.. la gente que me conoce sabe que sería incapaz de hacer una cosa así, sería incapaz de manchar mi mi imagen, más la de una mujer. Pero bueno cada quien con su criterio, un beso grande y a seguir mirando hacia adelante!”.



De más está decir que la “aclaración” de Ochoa no fue suficiente y algunos medios solicitaron que la Secretaría de la Mujer se pronuncie sobre el tema, pero esto nunca sucedió. Días después, con el hecho ya alcanzando repercusión en diferentes medios nacionales, Catalfamo tomó la decisión de pedirle la renuncia.



"No estoy de acuerdo con el video, es lo primero que le manifesté. Él está muy arrepentido, es un pibe muy joven. Este video lo tenía en un celular que le robaron y eso es verdad”, dijo la titular de la Secretaría de la Juventud. "Matías era una persona que nos acompañaba muchísimo, y que cada cosa que le pedíamos lo tenía en cuenta. Aprendió con nosotros, nunca estuvo en un sector del Gobierno y trabajó bien”, agregó Catalfamo, dando una clara muestra de apoyo hacia Ochoa, aclarando que “él tenía era estar en contacto con los chicos” y “tener un discurso sano”.



"El tenía una buena mirada de los jóvenes. Yo no quiero tener juicio de valor de él”, concluyó la secretaria de la Juventud.