Carlos Ponce, presidente de Transpuntano, informó que a partir del 31 de octubre solo regirá únicamente la tarjeta SUBE como medio de pago para el boleto urbano.



“Por pedido de los vecinos, hemos extendido el plazo hasta el 31 de octubre; es decir que tienen tres semanas más para cambiar del sistema viejo al sistema nuevo, y a partir del 31 de octubre creemos que vamos a estar con el 100 % de los usuarios con la tarjeta SUBE”, dijo Ponce.



Por otra parte, el hermano del intendente, explicó que se detectaron varios casos del cobro de plus para la recarga de la SUBE, pero remarcó que la empresa no puede hacer nada porque no es autoridad de aplicación. “Lo único que podemos hacer nosotros es denunciarlos a un 0800 y en la página Web de SUBE porque no somos autoridad de aplicación, somos simplemente intermediarios de este sistema de beneficios que otorga la Nación” explicó.



Ponce comentó que las personas que se acercan a las oficinas de Transpuntano para reclamar el cobro del plus se lo guía y se les presta una computadora para que hagan la denuncia en el portal de SUBE.



“Con esta información hemos logrado que Nación sancione a seis comercios. Lo importante es que ya hay ejemplos de que cuando los usuarios denuncian hay sanción, porque les han suspendido el sistema a los comercios que violan la normativa. Ellos tienen un lector de tarjetas con los que les cortan el servicio desde Buenos Aires y ya no pueden seguir recargando saldo. Pido a los usuarios que denuncien porque las sanciones existen y las están aplicando” explicó el presidente.