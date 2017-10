Presidida por el vicegobernador Carlos Ponce, y con la presencia de los senadores, Mabel Leyes, Víctor Hugo Alcaraz, Pablo Garro, Gloria Petrino y María Guedi Ortiz, del bloque Justicialista, y de la opositora Dominga Torres, esta mañana el Senado le dio media sanción a la Ley de Bomberos Voluntarios.



Este proyecto reemplaza a la ley vetada por Alberto Rodríguez Saá apenas asumió. Una vez vetada, comenzó una serie de reuniones y negociaciones con Beatriz Alagia, ex ministra de Seguridad, para sacar adelante una nueva ley. Pero Alagia eventualmente renunció y Rodríguez Saá dejó al ministerio acéfalo por casi dos meses, hasta que asumió Ernesto Alí. Con Alí las negociaciones no fueron óptimas hasta que intervino el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, según contó la presidenta de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios, Susana Tello.



Los beneficios del nuevo proyecto fueron leídos en detalle por la senadora María Guedi Ortiz. Entre ellos figura obra social (Dosep) para los bomberos y sus familias, pensión no contributiva para quienes tengan 25 años de servicio, o 20 de servicio y 55 de edad; pensiones para familiares de bomberos fallecidos en el cumplimiento del deber, 250 litros de combustible para cada cuartel y la creación de la “Escuela de Capacitación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de San Luis, entre otros.



Esta escuela funcionará en la órbita de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios, quien deberá coordinar las actividades correspondientes con el programa San Luis Solidario, u organismo que en el futuro lo reemplace, y con la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios y/o el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y demás entidades educativas.



Durante la sesión, el vicegobernador Carlos Ponce y cada uno de los senadores presentes manifestaron el reconocimiento a los bomberos de todo San Luis que durante la semana pasada combatieron algunos de los peores incendios de los últimos años.



“Tiene por objeto, contribuir a fortalecer las actividades de prevención, control y prevención de incendios en la provincia de San Luis, garantizando condiciones de seguridad social adecuadas para las personas que se desempeñan como cuerpos activos dentro de las asociaciones de bomberos voluntarios, como asimismo su permanente capacitación, teniendo en miras las acciones referidas al salvataje de vidas humanas y demás especies animales, así como la preservación de la flora, el medio ambiente en general y la protección de los bienes públicos y privados que puedan verse expuestos a peligros derivados de los siniestros sobre los cuales aquellas realizan sus labores”, destacaron los senadores, quienes otorgaron la media sanción por unanimidad.



Seguidamente, con unanimidad de votos de los senadores presentes, también obtuvo media sanción el proyecto de ley “Modificación de la Ley Provincial N° I-0859-2013 de Héroes de Malvinas”. El objetivo de esta ley es, señaló el senador Pablo Garro, “dar respuesta a los veteranos de guerra de la provincia de San Luis que durante el conflicto del atlántico sur cumplieron funciones en bases de operaciones de la Fuerza Aérea Argentina apostadas en distintos lugares de la Patagonia Argentina”.



Así es como se otorgó la media sanción a este proyecto que modifica el primer artículo de la Ley de Héroes de Malvinas, incorporando como beneficiaros de dicha normativa legal a los soldados de la Brigada Heroica que participaron en el Conflicto del Atlántico Sur.