“Hemos sostenido una larga lucha judicial y política para poder llegar a este momento donde se reconocieran las candidaturas del frente Avanzar y Cambiemos por San Luis. Sentimos que esta sentencia ha devuelto la institucionalidad a los partidos políticos, ha reconocido las potestades que, como organizaciones políticas, tenemos de organizarnos, de darnos nuestra estrategia y de presentarnos en las elecciones. Y sobre todo ha reconocido que las decisiones que tomamos como frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, y que sostuvimos desde un comienzo, han sido tomadas dentro del marco de la ley de primarias”, fue lo primero que dijo ayer, en conferencia de prensa, el diputado Alejandro Cacace, quien encabeza la lista “Consenso y Unidad por San Luis” que, finalmente, fue aprobada este lunes por la Justicia provincial.



Por su parte, Ricardo Endeiza, apoderado de Avanzar, comentó que ahora se van a abocar a la realización de todas las actividades que fija el cronograma electoral, como oficializar candidatos, imprimir y repartir boletas, y recuperar los espacios publicitarios que les habían negado, “en tiempo muy acotado”.



A continuación, Endeiza comentó que no cree que los integrantes de la lista “Comité Presidente Raúl Alfonsín” apelen el fallo del Superior Tribunal. Además, consideró la actuación del Tribunal Electoral como una “intromisión ilegítima, ilegal y arbitraria en la vida interna de nuestra agrupación”.



“El oficialismo ya ha podido distribuir el voto y nosotros no lo hemos hecho. En los peores momentos, donde no teníamos candidatos, siempre nos mantuvimos en contacto con los vecinos, caminando en toda la provincia y eso creo que nos da, en definitiva, una ventaja de cara a la elección”, concluyó, por su parte, Cacace.