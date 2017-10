La edil de Cambiemos Claudia Rocha presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza de prevención de la salud gineco-obstetrica destinado a las empleadas del municipio capitalino, beneficiarias del plan Ellas Hacen, Ayuda Económica y Argentina Trabaja.



La iniciativa estipula que las mujeres mencionadas tendrán una licencia de un día al año para realizarse gratuitamente estudios preventivos de ginecología, PAP, colposcopía y mamografía. La realización de los estudios tendrá carácter obligatorio.



“Esto se motiva porque el 95% del cáncer de mama con una mamografía y con una detección precoz se cura. El 16,6% de las mujeres que tienen cáncer mueren por una detección que no ha sido precoz. Estoy contenta de poder llevar adelante junto al trabajo municipal n que el jueves sea aprobado en el Concejo este proyecto”, comentó Rocha.



La concejal explicó que para la realización de los estudios se pide que Dosep no cobre el coseguro y que se realizan en establecimientos públicos y privados. Para justificar que se realizó los estudios y para garantizar la privacidad de cada mujer se deberá presentar un certificado, pero no los resultados de los estudios.



Por su parte, María José Domínguez, directora de Salud del municipio, manifestó que próximamente se firmará un convenio con la obra social para que las mujeres que no tengan cobertura tengan acceso gratuito a los estudios.