Una vez más, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto para tener un mes menos de vacaciones. La iniciativa proponía una enmienda constitucional para que las sesiones comiencen el 1º de marzo en vez del 1º de abril como es en la actualidad. El oficialismo y sus aliados rechazaron por 21 votos contra 9 votos el proyecto.



El legislador Fidel Haddad viene presentando desde 2011 proyectos para que los diputados sesionen sin que la iniciativa prospere. El proyecto lo presenta cada dos años que es cuando hay elecciones, tal como indica la ley. La última vez que se rechazó el proyecto fue en 2015



La Legislatura de la provincia tiene el período ordinario de sesiona 1º de abril al 30 de septiembre y por lo tanto cuatro meses de vacaciones. A lo mencionado hay que sumarle, una o dos semanas de vacaciones en julio que Diputados no sesiona por falta de quórum, hecho que sucede desde hace varios años, pero que en 2017 no sucedió.



La iniciativa de Haddad no era para nada descabellada teniendo en cuenta que sesionan desde el 1º de marzo el Congreso Nacional, el Concejo Deliberante de San Luis y otras 15 cámaras de diputados en diversos puntos del país (Chaco, La Rioja, Formosa, La Pampa, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Cruz y Neuquén, por ejemplo). Incluso la legislatura de Córdoba sesiona desde el 1º de febrero y las de Santiago del Estero y Entre Ríos lo hacen desde el 15 de febrero.



Como viene informando La Gaceta desde hace años, el proyecto de Haddad es una enmienda al artículo 114 de la Constitución Provincial que establece el período de sesiones ordinarias y extraordinarias. Una enmienda constitucional puede realizarse cada dos años siguiendo varios pasos. La Legislatura debe aprobarla con los dos tercios de los votos, el Ejecutivo la tiene que promulgar publicándola en el Boletín Oficial, y luego debe ser refrendada por la voluntad popular en una elección general.



“Resulta necesario que los legisladores comiencen las reuniones de las diferentes comisiones en el mes de marzo para tratar los proyectos que han quedado pendientes del período anterior y no tienen despacho de comisión. También resulta necesario que los despachos que se vayan elaborando tanto de los temas pendientes, como de los que vayan entrando en el nuevo año o sean tratados en sesión durante el mes de marzo a los efectos de evitar la excesiva acumulación de temas pendientes en las comisiones y de despachos en una sola sesión”, dice parte de los fundamentos del proyecto rechazado.