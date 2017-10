El secretario de Hacienda, Esteban Pringles, salió al cruce de las manifestaciones del concejal Francisco Guiñazú, quien afirmó que el incremento en los montos del proyecto de tarifaria 2018 es del 80% y no del 40%.



“Está mal, es falso. El concejal Guiñazú si se fija lo que es la unidad monetaria actual y lo que estoy pidiendo es un 40%. Puede que no haya leído bien, no haya visto bien la tarifaria”, contestó Pringles.



El secretario admitió que hay algunos rubros específicos en lo que se aumentó la cantidad de unidades monetarias porque venían sin actualización. “En línea general se está pidiendo una unidad monetaria de $1,50 a $2,10 que es el 40”, expresó Pringles, quien agregó que los rubros son puntales que no estaban en tarifarias anteriores o estaban desactualizadas.



La Gaceta preguntó al secretario si los rubros a los que se refiere los aumentos son superiores al 40%. “Sí, algunas son actividades específicas que se pagan una vez al año o va con un tipo de servicio que no va con todos los comerciantes”, respondió.