El día de ayer salió a la luz una denuncia radicada por el oficial de policía Mario Martín Basabe, en relación a un episodio ocurrido el miércoles de la semana pasada, durante los incendios que castigaron a la ciudad de La Punta, protagonizado por la periodista Gloria Velázquez, quien era coconductora del programa Planeta Xillium de Alberto Rodríguez Saá y actualmente se desempeña como jefa del subprograma Cabildo Histórico y Casa de Tucumán.



Como ya informó La Gaceta, basándose en el relato de la también periodista y presidenta de Bomberos Voluntarios de La Punta, Gladys Aguilar, Velázquez pasó a la fuerza un bloqueo de tránsito que había hecho la Policía de la Provincia. Además, la funcionaria habría insultado a los efectivos policiales.



Así es como ayer se conoció la denuncia del oficial Basabe, el cual, en su denuncia, dio más detalles del episodio: “La carpeta asfáltica tenía colocado chalecos refractarios, agregando que el personal de Transito atravesó un móvil Policial, para prevenir de que ningún vehículo circule. Aclarando que el único carril que se cortaba era el de circulación de Sur hacia Norte, por lo que se observa un vehículo marca Ford modelo fiesta, color bordó, no recordando el dominio, el que circulaba con sentido de dirección de Sur hacia Norte. Este vehículo al ver el corte realizado por el personal Policial esquiva el corte y con una maniobra de zigzag trata de continuar su recorrido por el carril contrario”, relata el policía, quien inmediatamente recibió la orden de su jefe de detener el vehículo en cuestión.



“Le doy conocimiento de la situación, que ningún vehículo y o persona civil podía circular hacia el norte. Por lo que esta persona en un tono agresivo me dice ‘YO SOY GLORIA VELÁZQUEZ Y VOY A PASAR SI O SI Y TE VOY HACER ECHAR DE LA POLICIA’. Trato de calmarla pero continuaba con agresiones hacia mi persona, entonces llamo a mi superior que se encontraba a una escasa distancia para darle la novedad de lo sucedido, por lo que el se acerca y comienza a dialogar con la conductora del rodado en cuestión. Ordenándome mi superior que yo me coloque delante del vehículo. Es ahí que escucho que la persona de sexo femenino comienza agredir verbalmente y con un tono agresivo a mi superior, manifestándole en textuales palabras ‘TE VOY HACER ECHAR DE LA POLICÍA MILICO DE MIERDA’ entonces mi jefe le manifiesta quédese tranquila, le voy a pedir autorización al sub jefe de policía para que pudiera pasar, por lo que ella no espera el llamado y sale a gran velocidad con dirección hacia el norte atentando contra mi integridad física de mi persona”, continuó el relato de Basabe, quien luego denunció que Velázquez golpeó a un subcomisario.



“Con mi superior Sub Crio León salimos en persecución de este vehículo, por lo que al llegar a la réplica del Cabildo el Sub Crio desciende del patrullero le da conocimiento al Sub Jefe de Policía Orlo. Gral. Latini Claudio de lo sucedido en ese momento se acerca la conductora del vehículo marca Ford Modelo Fiesta color bordo comienza a insultar al Sub Crio León para luego agredirlo físicamente con un golpe de puño mano derecha ocasionándole una lesión en su rostro. Es ahí que el Sub Jefe de Policía, ordena que se la detenga, donde el Sub Crio y Of. Ppal. Pérez Carlos la reducen llevándola hasta el móvil policial 1-802 pero mi superior recibe nuevamente la orden del Sub Jefe de Policía que desista de la detención quedando dicho Sub Jefe con esta persona tranquilizándola mientras que nosotros nos aboquemos al fenómeno que estaba sucediendo retirándonos del lugar conjuntamente con el Sub Crio”, concluye la denuncia del oficial de policía.



“Estaba cortado el acceso para todo el mundo y, a los gritos, a los policías los pasó por encima y se metió para donde estaba el Cabildo y la Casa de Tucumán”, fue la reflexión de la periodista Gladys Aguilar, quien presenció en persona el hecho y remarcó que “si le están diciendo que no pase, tiene que dar el ejemplo y es por su seguridad”.