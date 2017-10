Sportivo Estudiantes retomó la senda de la victoria tras el triunfo por 2 a 0 antes Boca Unidos en el Juan Gilberto Funes. Los goles fueron convertidos por Brian Cuello y Santiago Aguirre.



Estudiantes volvió jugar mal, pero ganó y sumó de a tres en San Luis. El ingreso del “Coco” Roldán en la segunda parte le cambió la cara al elenco de Asad y el gol de Brian Cuello le dio la tranquilidad a Estudiantes. Santiago Aguirre puso el 2 a 0 definitivo.



La ausencia de Jonathan Mazzola en la mitad del campo obligó a Federico Freire a pararse unos metros más atrás junto a Maxi Bustos y eso le impidió al conjunto de San Luis jugar lejos de su arco. Facundo Coria no tuvo una buena tarde y nunca se pudo transformar en el conductor del equipo.



Gastón Ada y Brian Cuello fueron las opciones por las bandas que mostró Estudiantes, junto a las proyecciones de Fernández e Izco. Leonel Felice se tiro demasiado a los costados y el elenco puntano no tuvo una referencia clara dentro del área.



La visita, Boca Unidos, tampoco mostró demasiado en el juego. Alguna corrida de Vegetti o un quite en la mitad del campo de Mario Bolatti, lo más claro del equipo correntino.



Un remate desde afuera de Ada fue la única aproximación de Estudiantes en la primera parte. Boca Unidos no generó nada en los 45 minutos iniciales.



En la segunda mitad, el partido se rompió y ambos elencos tuvieron chances para ponerse en ventaja. Coria remató ancho a los 7, e Izco hizo estirar a Navarro con un remate de larga distancia. La visita también tuvo su chance con un cabezazo de Vegetti que se fue muy cerca del palo derecho de Lupardo.



El ingreso de Israel Roldán por Coria le brindó a Estudiantes más tenencia de pelota en la mitad del terreno y más vértigo de tres cuartos de cancha para adelante y desde sus pies nació el gol “Albiverde”. Roldán encaró de izquierda a derecha, a los 26, y cedió el baló para Cuello, que se sacó la marca de encima y con fuerte remate al ángulo izquierdo de Navarro puso el tanto de la victoria.



Roldán le dio aire suficiente a Estudiantes, permitió que Freire tuviera más control en el sector medio y fue un permanente asistidor para los delanteros.



Boca Unidos tuvo el empate en los pies de Diego Sosa, pero Lupardo le ahogó el grito. Santiago Aguirre, delantero de Estudiantes, tuvo el segundo y Navarro el remate.



El mismo Aguirre se tomó revancha a los 43. El potente delantero ganó por derecha y, luego de sacarse a dos hombres de encima, remató al primer palo para poner el 2 a 0.



Estudiantes se quedó con un importante triunfo en San Luis. Cuello y Aguirre le dieron la victoria que permite escalar algunas posiciones en la tabla del descenso. En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Quilmes.