La Cámara Nacional Electoral (CNE) reveló los informes de gastos de campaña, de cara a las PASO de agosto de este año, que hicieron el Frente Unidad Justicialista y Avanzar y Cambiemos por San Luis con respecto a sus candidaturas para senadores nacionales.



Para la campaña para senador nacional, el Frente Unidad Justicialista, que llevaba en primer lugar a Adolfo Rodríguez Saá, recibió un aporte público de $ 375.996,39 (imagen 1), mientras que Avanzar y Cambiemos recibió una cifra menor, $ 202.809,70, que encima tuvo que ser dividida en partes iguales entre las dos listas que hubo, “Unidad y Consenso por San Luis”, que tenía como precandidato a Claudio Poggi; y “Movimiento de Recuperación y Cambio”, con Antonio “Tony” Lorenzo a la cabeza.



Por el lado de la campaña de Rodríguez Saá, llama la atención que de los 30 ítems que hay para llenar en la planilla de rendición de cuentas a la CNE, el Frente Unidad Justicialista solo completó cuatro (imagen 2): “gastos varios”, “gastos de impresión de boletas”, “gastos de administración” y “propaganda gráfica”.



Los ítems “gastos varios” y “gastos de administración”, como suele ser costumbre en estos informes, no están discriminados, mientras que los “gastos de impresión de boletas” y “propaganda gráfica” sí lo están. En boletas se gastó $ 86.686,31, los cuales fueron a parar a una de las empresas de Rodríguez Saá, Payné SA. A su vez, en propaganda gráfica se gastaron $ 242.054,01 que también fueron a parar a Payné (imagen 3).



Como podrá verse en los documentos oficiales que acompañan esta nota, Rodríguez Saá dice no haber gastado ni un peso en propaganda en la vía pública o en Internet, a pesar de que todo el mundo vio sus publicidades en YouTube, Google y por las calles de la provincia. A su vez, en su informe a la CNE, el Frente Unidad Justicialista declaró que no recibió aportes privados para la campaña y que solo solventó su campaña con los fondos que recibió de Nación.



Por el lado de Avanzar y Cambiemos, los gastos están separados por listas. La lista del “Tony” Lorenzo completó ocho de los 30 ítems que figuran en la planilla de la CNE, y la de Poggi también, aunque no fueron los mismos.



En total, la lista “Unidad y Consenso por San Luis” gastó $406.827,16, ya que a los $101.404,85 que recibió de Nación hay que sumarle $ 305.500 de aportes privados (imagen 4). Entre estos aportantes figuran ex funcionarios del gobierno de Poggi, como Federico Trombotto, Néstor Ordóñez y Ricardo Endeiza, al igual que los diputados de Avanzar, Sergio Guardia e Ingrid Blumencweig; y el mismísimo Claudio Poggi, entre otros (imagen 6).



En cuanto a los gastos de la lista de Poggi (imagen 5), el mayor monto, $143.457, fue asignado al ítem “gastos varios”, que como ya se explicó, nunca se detalla en los informes remitidos a la Cámara Nacional Electoral; y en la impresión de boletas, con $133.200, cifra que convierte a esta lista en la que más gastó en este rubro de la provincia.



Los gastos más llamativos de la lista de Antonio Lorenzo son los $ 30.156 que gastó en folletería, lo que representa casi el 30% de los $ 107.016 con los que contó toda su campaña. Otro ítem más que llamativo es el de “organización de actos y eventos”, a lo que Lorenzo destinó tan solo $800, por lo que estaríamos hablando del acto político más económico de la historia de la provincia, si es que no del país (imagen 7). Click to enlarge Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge