Ayer por la mañana, Lucía del Carmen Casares, madre de Vanesa Schvedt, la mujer de 29 años que murió hace casi un año en la maternidad provincial; dio una conferencia de prensa en la que se refirió a las últimas novedades del controversial caso, como lo fueron las declaraciones testimoniales del médico forense Ricardo Torres y del perito de parte de la familia, Héctor Mayor, que actuó en la autopsia.



Principalmente, Casares se refirió al informe del doctor Mayor, quien marcó un gran número de “contradicciones” entre lo que él observó y lo que figura en la historia clínica que la maternidad le proveyó a la Justicia. “La obstetra relata que se desarrolla un parto y alumbramiento normal, con expulsión de placenta. Ahí se produce un importante sangrado, por lo que actúan dos médicas, una ginecóloga y una cirujana que relatan que el sangrado es escaso”, destacó la madre de Vanesa, señalando que, obviamente, el sangrado debe haber sido más que abundante.



“Por esto le intentan hacer un legrado sin anestesia, porque la anestesista no estaba”, contó Casares, destacando que “la maternidad no tiene una anestesista activa”. Si bien la anestesista habría declarado que en 15 minutos llegó a la maternidad, el legrado de igual manera se tuvo que suspender.



“En menos de una hora (Vanesa) perdió más de 2 litros y medio de sangre, encontrándonos con un shock irreversible por cuanto la paciente ha perdido más del 40% del volumen sanguíneo. En ese estado, la anestesia, según el doctor Mayor, sería contraindicada. Habría primeramente que estabilizar a la paciente para poder comenzar con una anestesia”, dijo Casares, señalando que Mayor remarcó que “tampoco se observan maniobras para cohibir la hemorragia que se está produciendo”.



Durante la conferencia, la mujer destacó además que una empresa cordobesa, llamada “Vascu Sociedad Anónima”, brinda a la maternidad servicios de limpieza y también de médicos especialistas debido a la escasez que hay en la provincia. “Las médicas que atendieron a mi hija trabajan durante toda la semana en Córdoba, se recibieron en 2015 y a mediados de 2016 recién vinieron a hacer dos fines de semana guardias activas a la maternidad. O sea, no son de acá”, dijo Casares.



Estas médicas serían una ginecóloga y una cirujana, pero por el momento Casares no reveló sus nombres ya que no quiere “justicia social”, sino “una condena legal”. “Veo que la causa que está un poco estancada. En la próxima conferencia que de, si la causa sigue estancada, ahí si voy a dar nombres y apellidos”, advirtió la mujer.



“Hubo mala paraxis. Y se la adjudico a las personas que estuvieron en el quirófano con ella”, dijo luego Casares, refiriéndose a las profesionales cordobesas y también a una anestesista y terapista puntanas.



Otro punto que destacó la mujer es que el fin de semana que todo esto ocurrió, era una de las médicas cordobesas la que estaba a cargo de toda la maternidad. “¿De qué puntanidad hablamos si el Estado provincial deja un fin de semana una institución, donde se trabaja con seres humanos, a cargo de una persona que no es de San Luis?”, cuestionó Casares.



En otro momento de la conferencia de prensa, Casares también sostuvo que “la terapista que, mintió alevosamente, manifiesta en su testimonial dice que (Vanesa) tiene cuatro vías centrales”, mientras que el informe del doctor Mayor marca que no tenía ninguna. Además, señaló que “todavía faltan los estudios patológicos de todas las muestras que le sacaron a mi hija el día de la autopsia”.



“Es espectacular la maternidad, pero si no tenemos recursos humanos, de nada sirve todo lo que se está haciendo”, dijo Casares cerca del final, asegurando que va “a seguir hasta las últimas consecuencias”.