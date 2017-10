Como anticipó La Gaceta la semana pasada, la Cámara de Diputados sancionó la nueva ley de bomberos voluntarios cuando faltan apenas cuatro días para las elecciones generales. Los legisladores aprobaron el proyecto con el voto unánime de los presentes.



El martes de la semana pasada, el Senado le dio media sanción al proyecto y se esperaba que ayer, los diputados hicieran lo propio semana pasada, pero decidieron darle tratamiento al proyecto hoy.



Teniendo en cuenta que faltan pocos días para las elecciones se puede interpretar que la sanción de la ley es para que los diputados que son candidatos el domingo sean vistos positivamente por la ciudadanía.



Por otro lado, es importante recordar que el año pasado, el Gobernador vetó una ley por la que los bomberos lucharon mucho para que los legisladores aprobaran. Encima el veto de la ley se hizo fuera de término y con el voto mayoritario de Compromiso Federal y el Frente para la Victoria ratificaron el veto.



La flamante ley establece:

-Cobertura de Dosep para los bomberos y sus familias.

-Seguro contra accidentes personales.

-Pensión no contributiva para el bombero voluntario e servicio sufriere un accidente o enfermedad, y que le provocarse una incapacidad física o intelectual para el desempeño de cualquier actividad compatible con las aptitudes requeridas para dicho servicio. Deberá tener una incapacidad para el servicio del 66% o más.

-Pensión no contributiva los bomberos que tengan 25 años de servicio, o 20 de servicio y 55 de edad. Deberán acreditar prestación efectiva de servicios durante los últimos 10 años.



Las pensiones no contributivas serán equivalentes al haber de un beneficiario del Plan de Inclusión Social. La cifra de la pensión aumentará en función de los incrementos que determine el Gobierno en el futuro.



-Pensiones para familiares de bomberos fallecidos en el cumplimiento del deber,

-Hasta 500 litros de combustible para cada cuartel.

-Subsidio anual para asociaciones de bomberos con personería jurídica vigente y reconocida por San Luis Solidario.

-La creación de la “Escuela de Capacitación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de San Luis. La escuela funcionará en la órbita de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios, quien deberá coordinar las actividades correspondientes con el programa San Luis Solidario, u organismo que en el futuro lo reemplace, y con la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios y/o el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y demás entidades educativas.