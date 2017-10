El juez Juan Esteban Maqueda consideró que la justicia penal federal no puede intervenir en la denuncia que diputados de Cambiemos realizaron por la entrega de 80 millones de pesos, por parte del Gobierno provincial, a la fundación Mujeres Puntanas, la cual es presidida por la esposa de Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis.



La denuncia fue por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial e incumplimiento de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos.



Cabe explicar que la “violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos” es la razón por la cual la denuncia fue hecha ante un Juzgado Federal y no uno provincial, a lo que hay que sumarle que los fondos habrían sido usados para financiar la candidatura nacional de Adolfo Rodríguez Saá. “No pueden las fundaciones aportar a las campañas nacionales. No puede el Estado aportar a las campañas nacionales, más allá de lo que se distribuye a partir del Ministerio del Interior”, consideró el diputado Alejandro Cacace, quien fue uno de los impulsores de la denuncia.



“Acá hay una clara violación a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y queremos que la justicia se haga cargo e investigue. No es tiempo para que los jueces miren para un costado. La remisión a la justicia provincial hace correr riesgo que la causa se cajonee”, afirmó Cacace.



En cuanto al juez Maqueda, el magistrado, en su escrito, sostuvo que los delitos denunciados son de jurisdicción provincial y que, por ende, no puede intervenir. “Se declare la incompetencia de la justicia penal federal para entender en los supuestos delitos comunes denunciados y, en consecuencia, se decline la misma con remisión de los presentes al Juez de Instrucción en turno de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis”, dice el fallo de Maqueda, quien ordenó que la denuncia



“Previo a ello, ante la eventual posibilidad de configurarse infracciones autónomas al Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos, se extraiga compulsa íntegra de los presentes -incluida la documental reservada en soporte papel y digital- y se registre en Secretaría Electoral Nacional de esta jurisdicción”, dice el segundo punto del fallo por el cual Maqueda se declara incompetente para entender esta causa.