A los pocos minutos de la sanción de la nueva ley de bomberos voluntarios, la presidenta de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios, Susana Tello, dio su opinión sobre la flamante norma. Es importante recordar que la ley se sancionó a cuatro días de las elecciones y Diputados rompió la tradición que no sesionar antes de los comicios.



“Estamos contentos por los bomberos porque hace 20 años veníamos detrás de esto, pero la sensación no es la misma que teníamos en 2015. Para nosotros la ley salió en 2015, si bien hoy salió mejorada, pero tuvimos que remarla mucho. Estamos contentos y son derechos adquiridos”, expresó Tello.



Sus declaraciones son en referencia a la ley de bomberos que se aprobó a fines noviembre de 2015 y que el Gobernador vetó fuera de término 8siete días de vencido el plazo). Posteriormente, la Cámara de Diputados por mayoría decidió ratificar el veto del Ejecutivo.



La Gaceta preguntó a Tello si considera aba que la aprobación de la ley a pocos días de las elecciones era usar políticamente a los bomberos en pleno clima electoral. “Quedará en la conciencia de cada uno. Para nosotros es importante que la ley haya salido y que la puedan promulgar antes de las elecciones o que realmente se haga efectivo y que no nos pase como la vez pasada. Tenemos la palabra del ministro (de Seguridad), nos ha convocado para trabajar en la reglamentación”, respondió.