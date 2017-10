El intendente capitalino Enrique Ponce realizó con medios locales un desayuno de trabajo en el que habló con los medios por casi 40 minutos de varios temas. Entre los tópicos que abordó se destacan su opinión sobre algunos jueves, la creación del cargo de viceintendente, el anuncio de 300 departamentos de Procrear y la relación con el Gobierno provincial, entre otros temas.



El intendente anunció la construcción de 300 departamentos de Procrear similares a los más de 400 ya construidos y que todavía no se entregan porque resta que se finalice la obra de gas natural.



“Si Dios quiere en 30 días, esteremos firmando ese masterplan para que tengamos 300 nuevos departamentos colindantes a los anteriores”, anunció Ponce. Los departamentos seedificarán al lado de los 409 que están detrás del IFDC.



Justicia electoral y política



“Hay una dependencia muy importante del nivel político provincial de la Justicia. Creo que una de las falencias principales que tenemos todos nosotros como vecinos es el grado de indefensión y de acceso a la justicia. Cuando los jueces de la servilleta, lo digo como una metáfora, pero podría decir los jueces de la renuncia anticipada, acceden a que les levante el teléfono Carlos Sergnese o Lila Novillo y les diga cómo tienen que hacer: ‘métanse en la vida partidaria de los partidos opositores porque nos pueden hacer perder votos y que no participen en la elección’. Ése es el juez Ruta que le hacen la sentencia por WhatsApp, Carlos Sergnese por orden de los Rodríguez Saá”, disparó Ponce.



En referencia al juicio político que impulsa el diputado nacional José Riccardo contra la presidenta del Superior Tribunal, Lilia Novillo y los jueces Agustín Ruta y Eduardo Giménez Ponce volvió a criticar: “Son los jueces que tienen la unidad básica en el Poder Judicial, responden al poder político”.



El viceintendente



Los votantes de la ciudad de San Luis el domingo deben votar en referéndum para que manifiesten su voluntad si quieren o no que la comuna tenga viceintendente.



Ponce en primer lugar no quiso dar su opinión respecto a si está de acuerdo con la creación del cargo de vice intendente, pero luego sus declaraciones dejaron en evidencia su postura. “Si yo digo sí o si digo no, voy a inducir a votar a los seguidores que tenemos. Es una opinión que me la reservo” manifestó.



“La clase política no da el ejemplo en los órganos deliberativos donde se manejan a las piñas. Si vos tenés respeto por la institucionalidad, no podés tener que una solución política es crear más cargos. Más cargos es más plata, no te resuelve nada. Es nada más que cuando se va el intendente, asuma otro. Eso ya está previsto en la Carta Orgánica”, opinó el intendente.



Relación con el Gobierno



En la extensa conferencia de prensa, Ponce se refirió una vez más al estado de la relación con el Ejecutivo provincial que desde hace meses se enfrió. Ponce calificó a la relación en la actualidad como “institucional, respetuosa. No hay mayor vinculación. Antes se trabajaba mejor”. “Nosotros no hemos cambiado, seguimos trabajando de la misma forma tanto con el Gobierno nacional como provincial. Siempre dispuestos al diálogo” dijo.



El intendente considera que la relación con el Gobierno se enfrió porque el oficialismo provincial esperaba su apoyo en el año electoral. “Creo que hubo una confusión. El hecho de que yo me saque fotos con ellos muy contento, porque yo estaba feliz de que se dejaran de lado los desencuentros y se firmara un acuerdo institucional, y de un día para otro viene un apriete político para decir que ´estos gestos políticos están sujetos a que vengás, firmá y avalanos`”, expresó Ponce, quien agregó que hay una campaña de prensa en su contra orquestada por los hermanos Rodríguez Saá.



Marcha atrás con el proyecto de tarifaria



Hace un par de días, funcionarios municipales dieron a conocer que se daba marcha atrás con el proyecto de tarifaria 2018 para remitir un nuevo proyecto al Concejo Deliberante. Ponce dio a conocer el motivo de la medida.



“Fue un hecho público y notorio que no era el momento de llevar adelante esa propuesta de reforma y ampliación de tarifa porque no acompañaba el bolsillo del contribuyente. Cuando las cosas no se hacen como la gente espera, aunque sean correctas, hay que saber reconocerlo y escuchar a los vecinos. Le pedí al secretario de Hacienda y al secretario de Gobierno que adecúen la tarifaria a los bolsillos del consumidor y del contribuyente para que nos garanticemos que puedan pagar y seamos más eficientes en la recaudación de aquellos que no pagan”, explicó el intendente.



La deuda del Gobierno por la ilegal intendencia Torrontegui



Desde principio de septiembre, la Municipalidad de San Luis retomó el reclamo al Gobierno por los fondos que le dio a la intendencia de María Angélica Torrontegui, declarada ilegal por la Corte Suprema. En la sentencia de la causa, la Corte ordenó el pago de los fondos al municipio capitalino.



Ponce contó que se está esperando que se venza un plazo que estipula el proceso administrativo provincial. Una vez vencido el plazo se interpondrá un recurso de nulidad ante el Superior Tribunal. Según el jefe comunal la deuda en la actualidad es de $980 millones.