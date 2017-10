La Cámara de Diputados sesionó antes de las elecciones, aunque no debería serlo, es novedad que los legisladores trabajaron sancionando la ley de bomberos voluntarios. Desde hace años, se impuso la costumbre de que no que haya sesión el miércoles previo a los comicios como viene informando La Gaceta hace seis años.



Evidentemente, la sesión de ayer se hizo para sacar rédito político aprobando una merecida ley para los Bomberos Voluntarios, quienes recientemente combatieron incendios en diversos puntos de la provincia. Tranquilamente podrían haberla aprobado la semana pasada. El Senado le dio media sanción el martes 10 de octubre y al día siguiente sesionaba Diputados, pero los legisladores optaron por darle tratamiento ayer cuando faltaban cuatro días para las generales.



En contrapartida al hecho inédito de los diputados, los senadores no sesionaron el martes por falta de quórum.



Volviendo a los diputados, no solamente que no sesionaban antes de las elecciones, sino que incluso no había quórum los dos miércoles previos a los comicios.



Los diputados no sesionaron los dos miércoles previos a las PASO de 2011. No hubo quórum al miércoles anterior a las Primarias 2015 y tampoco lo hubo en el Senado. Tampoco se sesionó los dos miércoles anteriores a las PASO 2017.



Para las generales de 2013 y 2015, la Cámara de Diputados no tuvo quórum para sesionar dos miércoles antes de las elecciones.



Habrá que esperar hasta 2019 para saber si lo que sucedió ayer fue la excepción a la regla o si los diputados cambiarán su conducta con respecto a trabajar en el recinto antes de los comicios.