Desde las 8 de hoy comenzó la veda electoral que se extenderá hasta el domingo a las 18 horas en líneas generales. La veda electoral establece una serie de prohibiciones, pero que no abarcan las redes sociales porque no están contempladas en el Código Electoral Nacional.



La veda electoral contempla:



-A partir de la hora cero del domingo se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado, o sea, hasta las 21 horas del domingo.



-Desde las cero horas del domingo queda prohibido el expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre de los comicios.



-Se prohíbe a los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.



-Prohibición para realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación de los comicios y hasta el cierre del mismo.



-Queda prohibida la publicidad política en medios de comunicación.