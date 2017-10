Uno de los resultados que arrojó la elección del día de ayer fue que la ciudad de San Luis eligió que no se cree la figura del viceintendente. Al momento de escribir estas líneas, con el 95,10% de las mesas escrutadas, el “NO” a la enmienda de la Carta Orgánica Municipal se impuso con el 53,89%.



De igual manera, lo más llamativo de esta votación es que los votos en blanco, que fueron 93.598, superaron ampliamente al “NO”, que obtuvo 10.814 sufragios, y al “SÍ”, que cosechó 9.254. Claramente, la mayoría de la gente no se dio cuenta de que había que votar el referéndum o directamente no le importó.



Con este resultado, no solo que no se creará la figura del viceintendente, sino que tampoco se pondrá un freno a la reelección indefinida de los concejales de la ciudad de San Luis.



¿Qué hace un viceintendente?

Además de estar a cargo del Poder Ejecutivo Municipal cada vez que el intendente deja la ciudad, el viceintendente ocupa el rol de presidente del Concejo Deliberante, por lo que se eliminan las especulaciones entre concejales con respecto a quien ocupa este cargo. Esta figura también sirve para terminar con la polémica de si el presidente del Concejo Deliberante, cuando es un concejal, como ocurre en la actualidad, puede votar o no.



Otro problema que se hubiese evitado es que un presidente del Concejo Deliberante que sea opositor, como era el caso de Zulema Rodríguez Saá, quede a cargo del Poder Ejecutivo cuando se retire el intendente.