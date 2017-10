Esta mañana, el Gobierno provincial declaró un asueto administrativo y escolar que terminó causando un gran caos en muchas escuelas de la provincia, en particular en las privadas. Cabe recordar que, habitualmente, las clases solo se suspenden en las escuelas donde se votó, mientras que en las públicas donde no se votó y en las escuelas privadas se da clase normalmente.



A nivel periodístico, el Ministerio de Educación dio a conocer, a las 6.46 de la mañana, un comunicado que informaba que “no hay clases en todas las escuelas de la provincia, en ninguno de los turnos”. El aviso se realizó a través del grupo de WhatsApp de Prensa Institucional, pero quizás por lo temprano que se hizo fue pasado por alto por un gran número de periodistas.



En Facebook, el aviso fue subido a las 7.14, un horario en que muchos chicos ya se encuentran camino a sus respectivas escuelas. Además, ese “todas las escuelas” que figuraba en el comunicado original generó una gran confusión en las privadas, las cuales, también ante la presión de sus alumnos que querían un día libre, comenzaron a enviar a los chicos a sus hogares a eso de las 8 de la mañana.



Minutos más tarde, a las 8.18, desde el Ministerio de Educación difundieron un nuevo comunicado oficial, el cual decía lo siguiente: “El Ministerio de Educación comunica que las escuelas que no tomaron conocimiento del asueto otorgado para el día de la fecha deben continuar con las actividades programadas a efecto de resguardar a los alumnos”.



Cabe señalar que este aviso no fue subido a Facebook ni a la Agencia de Noticias del Gobierno, sino que solo se difundió mediante el ya mencionado grupo de WhatsApp. De igual manera, para esa hora muchos chicos ya se encontraban de regreso a sus casas o estaban esperando que sus padres, que ya habían sido notificados, los fueran a buscar.