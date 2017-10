Una remontada histórica protagonizó este domingo el senador nacional reelecto Adolfo Rodríguez Saá en su segundo enfrentamiento contra Claudio Poggi. Luego de haber perdido por casi 20 puntos en agosto, Rodríguez Saá logró revertir el resultado e imponerse por 12 puntos.



¿De dónde salieron los votos para lograr esta diferencia?

Según los datos del escrutinio definitivo de la Secretaría Electoral Nacional, Poggi obtuvo, en agosto, 162.331 votos. Este domingo, el ex gobernador logró, según el escrutinio provisorio, 129.082 sufragios. Si bien estamos comparando distintos escrutinios, se podría decir que Poggi perdió más de 30 mil votos de agosto a octubre.



Por su parte, Rodríguez Saá logró 109.632 votos en agosto y 166.462 en las generales del domingo. O sea que Rodríguez Saá ganó más de 56 mil votos en poco más de dos meses.



Por un lado, es fácil llegar a la conclusión de que hubo aproximadamente 30 mil personas que cambiaron su voto luego de que el Gobierno provincial pusiera en marcha un fuerte paquete de medidas sociales que incluyó la creación de cientos de merenderos y la entrega de más 45.000 planes sociales que van desde los 2.500 hasta los 7.500 pesos.



Siempre recordando que se trata de una teoría, esto último explicaría 30 mil de los 56 mil votos de diferencia que “el” Adolfo logró de agosto a octubre. Los 26 mil restantes seguramente tuvieron su origen en la mayor participación del padrón electoral que hubo este último domingo. En agosto, votaron 292.867 personas, mientras que el domingo el total de votantes creció a 311.829.



Y todo parece indicar que estas casi 20 mil personas que no votaron en agosto, cuando lo hicieron en octubre decidieron inclinarse por Rodríguez Saá.



Otros votos que parece haber captado “el” Adolfo son los de los partidos que no superaron la instancia de las primarias: el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el GEN y la lista interna de Avanzar y Cambiemos que encabezaba Antonio Lorenzo. Estos dos partidos y esta lista combinados obtuvieron en agosto 5.981 votos, los cuales parece que también migraron hacia Adolfo Rodríguez Saá este pasado domingo.



En resumen, “el” Adolfo sacó este domingo 56 mil votos más que en agosto. 30 mil de esos votos pertenecerían a personas que en las PASO votaron a Poggi pero cambiaron su opinión de cara a octubre. Luego, Rodríguez Saá habría captado a unas casi 20 mil personas que no votaron en agosto, pero sí lo hicieron este domingo. Finalmente, el ex gobernador se habría quedado con los votos de los partidos que no superaron la instancia de las PASO de agosto.