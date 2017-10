Una vecina de la ciudad de San Luis envió a La Gaceta una carta en la que pone de relieve un par de cuestiones que provocaron su enojo hacia el municipio capitalino. Uno de los temas se refiere al error de un cartel, cuyo error advirtió a la Municipalidad varias veces y lo volvieron a cometer y el otro tema se refiera a lo que considera el poco tiempo de difusión de la enmienda a la Carta orgánica Municipal que se votó el domingo pasado.



A continuación, se transcribe la carta de la ciudadana.



Intento, luego de pensarlo mucho, poner por escrito “mis últimas penas municipales” porque creo que, los dos hechos que me estallaron en la cara esta pasada semana revelan la falta de responsabilidad representativa y profesionalidad de ciertas autoridades municipales, que –contrariamente a ello-, han sido elegidas como representantes de un sector de la ciudadanía puntana, y ¿tal vez? por su profesionalidad.



El primer hecho es un cartel indicativo y descriptivo del edificio del Colegio Nacional “Juan C. Lafinur”, que está situado en la esquina de la Plaza Pringles de Junín y San Martín.



En ese cartel se señala que “la fecha de creación del Colegio más antiguo de la Ciudad”, es el 6 de Mayo de 1868, cuando verdaderamente, su fundación por Decreto del Pte.de la Nación, Domingo F. Sarmiento ocurrió el 6 de Mayo de 1869, lo cual lo convierte en el 1er. Colegio Secundario de la Provincia, que celebrará su sesquicentenario en el año 2019.- Por qué mi pena municipal? Porqué el Municipio publicita su defensa del Patrimonio Urbano/Histórico Municipal y sin embargo, ví hace casi 1 año el error y envié 3 veces mails de aviso en la página municipal, y, si bien me agradecieron la nota en el 3er. aviso, recién este año y después de Julio he visto el reemplazo hecho, pero…CON EL MISMO ERROR!!!



El segundo hecho es el voto consultando la aprobación o no de la enmienda a la Carta Orgánica Municipal donde la AUSENCIA logró un rotundo triunfo, seguido por el NO. Creer que el 82,58% de votos en blanco es pura casualidad, es ser muy ingenua y no haber vivido en San Luis los últimos 30 años; el % habla y en este caso nos dice del TOTAL DESCONOCIMIENTO CIUDADANO, ni siquiera de la acción que tenía que adoptar (Elegir), sino de la existencia de la consulta!!! ¿Y por qué? Porque el Municipio no hizo ninguna difusión hasta 3 o 4 días antes de la elección y esa información se perdió entre la multitud de avisos gratuitos y contratados de propaganda electoral.



Si las acciones previas hubiesen sido otras, la población de San Luis podría haber elegido SI o NO sin generar más gastos x logística electoral ¿Y ahora? El Concejo Deliberante podría insistir en consultar por la aprobación o no de la Enmienda, ¿c Cómo se haría? Como sea resuelto, la nueva consulta implicará GASTOS EXHORBITANTES –¿O acaso alguna elección es barata? - en INCUMPLIMIENTO de la propia COM que establece que la decisión de aprobar o rechazar una enmienda se efectuará en el siguiente acto electoral posterior [en este caso el 22-10-17] a la disposición del Concejo Deliberante.



No comparto estas acciones del Ejecutivo Municipal, pero esto es lo menor; lo más serio es que el PEN hace una pública defensa e interactúa con Organizaciones defensoras de la transparencia y participación ciudadana, pero, simultáneamente, las acciones privadas realizadas son contrarias a sus propios dichos. Y esto, ¿en qué nos convierte a los ciudadanos puntanos? ¿En idiotas útiles? Nuestra “ausencia” es el fundamento para NO HACER y/o HACER MAL, total, la gente no se da cuenta.



Y… el sistema representativo recibe un nuevo golpe. ¿Por qué? ¿El sistema no sirve? NO, sólo porque los elegidos representantes no conocen los alcances de la delegación recibida y por ende cumplen erróneamente pero NO casualmente, las funciones para las que fueron votados.



Entender que el Estado somos todos y como Institución, es permanente; y que los funcionarios solo son algunos y con funciones provisionales y temporales, es muy difícil! Lamentablemente pareciera que mientras más pasan los años, más difícil es entenderlo; en forma increíble, esta relación ENTENDIMIENTO-TIEMPO es inversamente proporcional, aunque la lógica del sentido común –tal vez- nos diría lo contrario.



