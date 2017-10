En la sesión especial en la que se aprobó la quita de fueros del diputado y ex funcionario K, Julio de Vido, los legisladores que representan a San Luis votaron a favor salvo uno que no fue a sesionar. El resultado fue 176 votos a favor y una abstención.



-Berta Arenas, Ivana Bianchi, Claudio Poggi y José Riccardo votaron por el desafuero. Ramón Alfredo Domínguez estuvo ausente.



“Por cada corrupto que existe hay más pobres, menos necesidades cubiertas y más dolor”, publicó Clarín como parte de la alocución de Bianchi.



“Votamos en contra la vez pasada porque no se puede juzgar por la moral. [...] Ahora vamos a votar el desafuero", dijo Arenas, según publicó el medio nacional.



las solicitudes para la quita de los fueron la hicieron los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio para que De Vido sea desaforado por la Cámara que integra desde diciembre de 2015.



Los pedidos judiciales fueron realizados en el marco de dos causas penales que se siguen contra el diputado De Vido por presunta malversación de caudales públicos y asociación ilícita.



En la comisión de Asuntos Constitucionales, el dictamen en favor del desafuero contó con el aval de 23 de los 25 legisladores presentes.



Esta es la segunda vez en el año que la Cámara debate sobre los fueros del diputado De Vido, quien ejercía la presidencia de la comisión de Energía. La anterior fue en julio, cuando el oficialismo planteó su expulsión por "inhabilidad moral". El planteo no prosperó porque no se obtuvieron los votos necesarios para alcanzar la mayoría especial que demanda la suspensión de un legislador en sus funciones.



En aquella votación, Bianchi, Arenas y Domínguez votaron en contra de la expulsión, mientras que Poggi y Riccardo votaron a favor.