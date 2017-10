Ayer, el hospital de Naschel se sumó al grupo de los nosocomios del interior que, gracias a las medidas que el Gobierno comenzó a implementar después de las PASO, ahora cuentan con un servicio de ecografía. El Gobierno adquirió un ecógrafo portátil que permitirá realizar ecografías abdominales, de tiroides, de mamas, obstétricas, control de embarazo y DIU, de vías urinarias y partes blandas.



Este ecógrafo portátil también se utilizará en las localidades de Tilisarao, Santa Rosa del Conlara y Concarán. El servicio funcionará de 8 a 12 y de 14 a 16, y estará lunes y viernes en Santa Rosa; martes y jueves en Tilisarao; miércoles en Concarán y jueves en Naschel.



La doctora que estará a cargo de este servicio, María Isabel Mercado, señaló que la incorporación de esta aparatología tiene una gran importancia para la comunidad, porque ayuda tanto al médico como al paciente a obtener un diagnóstico rápido. “El paciente no se tendrá que movilizar a otros pueblos por una ecografía. Hoy estos exámenes son tan importantes como un laboratorio”, aseguró.



La doctora dijo también que esta incorporación permitirá agilizar los tiempos médicos y acortará los de internado. “Ahora no vamos a tener que derivar por una ecografía. Estoy muy contenta. Hace muchos años que trabajo en la zona y ahora, en lugares que antes parecía imposible, cuentan con un aparato de estas características. Esto también aumenta el nivel de atención del hospital. Agradezco a las autoridades del Gobierno por esta acción”, concluyó la médica.



Por el lado del Hospital San Luis, el Gobierno adquirió un seriógrafo de alta gama que permitirá realizar radiografías dinámicas en el lugar, sin necesidad de trasladar al paciente. El Gobierno de la Provincia invirtió $5.412.732 en este aparato.



Este equipo es el segundo con el que cuenta el sistema de salud pública en la ciudad de San Luis. El otro se encuentra en el Hospital del Sur, ubicado en el barrio El Lince.



El jefe del Servicio de Radiología del Hospital San Luis, Mario Digennaro, explicó que este nuevo equipo sirve para hacer radiografías dinámicas en serie. “Por ejemplo, se puede tomar el aparato digestivo y hacer un tercio superior de esófago, uno medio de estómago, un tercio inferior y continuar el estudio con estómago y duodeno, hasta el estudio que haya solicitado el médico”, explicó el médico.



La importancia de contar con un aparato de estas características es muy grande, ya que a partir de ahora el paciente no tendrá que ser trasladado al Hospital del Sur. “Había que movilizarlo en ambulancia, con asistencia médica para que le hicieran el estudio. Hoy directamente el paciente ambulatorio o al internado, le vamos a poder brindar el estudio dinámico en la sala”, sostuvo Digennaro.



El seriógrafo posibilita hacer todo tipo de exámenes dinámicos, como digestivos y urológicos, entre otros. Son radiografías que permiten ver el movimiento o tránsito de un líquido o elemento que se ingresa al cuerpo, ya sea un catéter de marcapaso, una guía o cualquier elemento que se lleve, traslade y ubique en un lugar, que los profesionales podrán ver por un circuito cerrado de televisión.



Además, el nuevo aparato es digital con sistema de wifi, lo que permite captar la imagen desde el monitor, hacia la central de trabajo. Luego, el resultado se imprime en placa radiográfica, se graba en CD y se puede subir a la nube, que lo traslada al servicio médico que lo solicitó.