Ayer, durante un encuentro con la prensa, el intendente capitalino, Enrique Ponce, hizo un balance de lo vivido en las elecciones generales del pasado domingo, donde su partido, San Luis Somos Todos, solo logró el 2,66% en la categoría de diputados provinciales por el departamento Pueyrredón.



“Yo hago una evaluación formidable de las elecciones del domingo. En una elección se gana y se pierde, lo importante es participar. Todos los que hacemos política tenemos que estar muy felices de que se puedan hacer elecciones en paz, que el vecino elija el candidato que más le guste, que mejor lo represente, el que lo convenza más para llevar adelante sus ideales, sus propuestas y canalizar la solución de sus problemas”, dijo Ponce, quien además felicitó a los ganadores y también a la ciudadanía por su altísima participación.



En cuanto al rendimiento de su partido, el intendente señaló que se trata de una fuerza política “independiente y nueva”, nutrida de representantes de la sociedad civil. “En algunos lugares nos fue mal, en otros nos fue bien. Es una nueva fuerza política que nace ahora hacia el futuro, que va a dar siempre la lucha por nuestros ideales y valores políticos”, dijo Ponce, señalando la intendencia que ganó su partido.



Acto seguido, el intendente se refirió a las elecciones municipales que se realizarán el próximo 12 de noviembre, invitando a los vecinos de la ciudad de San Luis “a que ahora pensemos en qué modelo de ciudad queremos para llevar adelante las mejores ideas, las mejores propuestas que la ciudad necesita desde el Concejo Deliberante”.



Al respecto, destacó que se va a realizar mediante el sistema de boleta única electrónica. “Esto es calidad institucional, el transparencia, agilidad en el voto, y todas las fuerzas políticas están contentas de que se desarrolle”, dijo el jefe comunal. “Pensemos en la elección de 2015. No hubo un sólo ejemplo de un vecino que no salió contento de haber ido a votar con este sistema. Es maravilloso, es transparente, es ágil, inviolable, garantiza que no haya aparatos políticos clientelares que llevan gente coaccionada a votar un idea política, o hacen tráfico de boletas de papel”, agregó.



“No vamos a salir a pedir que voten por la lista nuestra pero lo importante es que vayan y voten por la lista que más les guste, que participen. El día 12 de noviembre tenemos que lograr que sea una fiesta de la misma manera que el domingo pasado”, concluyó Ponce.