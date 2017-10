En algunos puntos de esas localidades, el tamaño del granizo se asimiló al de una pelota de metegol. El nivel del agua caída alcanzó el cordón de las veredas. No se registraron mayores daños ni pérdida de la corriente eléctrica.



En Justo Daract, Naschel y Villa Mercedes recibieron una gran cantidad el granizo pero los destacamentos policiales de esas localidades informaron que no hubo mayores inconvenientes.



La tormenta no generó tantos problemas como para que interviniera personal de San Luis Solidario, que sin embargo, monitoreó la situación constantemente a través del contacto directo con la Policía de las unidades regionales II y III, con asiento en Villa Mercedes y Concarán, respectivamente.



Fuentes de la comisaría de Justo Daract comentaron que la piedra cayó durante 15 minutos. “Cayó en seco y después comenzó a llover, sólo por unos diez minutos”, sostuvieron.



En Naschel, el granizo fue pequeño y duró 20 minutos durante el mediodía de este jueves. “Ahora está nublado con viento y truenos”, comentó un vecino de la localidad, cerca de las 16:15. La lluvia fue abundante.



En Villa Mercedes empezó a granizar cerca de las 16:20. La piedra quedó acumulada en el suelo y se formaron caudales que arrastraron el granizo por varias calles. No se reportaron grandes daños materiales por el fenómeno que fue anunciado desde anoche con una alerta por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).