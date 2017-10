El intendente de Juana Koslay, Andrés Vallone, hizo un análisis de las elecciones del 22 de octubre y admitió que, si bien el oficialismo esperaba mejorar su desempeño respecto a las PASO, no se esperaba una remontada con la diferencia que se le sacó a Avanzar y Cambiemos por San Luis. Además, el jefe comunal habló sobre su futuro luego de que deje la intendencia kosleña en diciembre y que ocuparía la banca de Claudio Poggi como diputado si renuncia para asumir como senador nacional



“Estamos muy felices, muy contentos por el resultado electoral. El pueblo nunca se equivoca. Así como nos dio un fuerte llamado de atención en las PASO, nos ha dado un fuerte respaldo en las últimas elecciones, producto de un trabajo que del mismo pedido de los vecinos de toda la provincia”, comenzó analizando Vallone sobre las elecciones del domingo pasado.



El dirigente manifestó que la población hizo “una fuerte crítica a la política de salud”. A “los dirigentes que nos encontrábamos en muchos lugares alejados de los vecinos. Hubo una crítica muy clara, sobre lo que ellos creían, que significaba un acercamiento a la línea del kirchnerismo. Se trabajó durante dos meses mucho en esto. En silencio, pero trabajando mucho en general en darle respuesta a la gente en todos los ámbitos y toda la provincia, los intendentes nos reunimos en varias oportunidades y pudimos revertir una situación que la mayoría creía que era irreversible. Las urnas demostraron que en el marco de la democracia todo es posible”, relató.



La Gaceta preguntó a Vallone si esperaban lograr una remontada como la que finalmente sucedió. “Esperábamos una remontada quizá no con una diferencia tan amplia, pero esperábamos una remontada importante de lo que habían sido las PASO”.



En diciembre, Vallone dejará de ser intendente de Juana Koslay. Adelantó que volverá a trabajar en el sector privado desempeñando tareas en una consultora policía que reactivará, aunque admitió que seguirá trabajando en política, pero no desde un cargo público.



Por otro lado, Vallone confirmó que asumirá como diputado nacional en caso de que Claudio Poggi renuncie a la banca para asumir como senador nacional.