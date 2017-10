Si alguien pensó que después de las elecciones “el” Adolfo le iba a aflojar a los videos de Facebook, se equivocó rotundamente. Si alguien pensó que después del video del Día de la Primavera “el” Adolfo iba a tener miedo a que la algunos piensen que está haciendo el ridículo en estos videos, también se equivocó rotundamente.



En su último video, el cual lo muestra manejando su auto camino a una reunión, el senador reelecto clava la frase “hoy es viernes y el cuerpo lo sabe”, aprieta un botón y una música tecno comienza a sonar a todo volumen mientras “el” Adolfo mueve su cabeza.



A esta altura, no debe quedar puntano que no haya visto el video y prácticamente no queda medio nacional que no se haya eco del video, con títulos como “El video viral de Rodriguez Saá que festeja porque es viernes” (El Destape), “El desopilante video de Adolfo Rodríguez Saá que es viral” (Cadena 3) o “El polémico video de Rodríguez Saá al volante: ‘Es viernes y el cuerpo lo sabe’” (Radio Mitre).