Sportivo Estudiantes y Quilmes igualaron sin goles en la tarde del sábado en el estadio Centenario. El Albiverde se mantiene en la mitad de la tabla y está cerca de salir de la zona de descenso.



El equipo puntano desde los 30 minutos del segundo tiempo jugó con 10 jugadores por la expulsión de Facundo Quiroga.



El cotejo comenzó sin mucha idea de juego. Estudiantes plantó una marca en tres cuartos de cancha pero sin creación de opciones de gol. Caso contrario, el local con poco trabajo, llegó a tener algunas situaciones de riesgo.



Francisco Ilarregui, Miguel el “Chino” Caneo, Felipe Cadenazzi y Juan Larrea, de Quilmes, tuvieron posibilidades de gol, que pasaron cerca del arco o fueron atajadas por Facundo Lupardo.



Después de los 20 minutos, el juego cayó en una meseta futbolística donde Quilmes tenía la pelota pero no profundizaba, y Estudiantes tenía buena marca y esperaba a alguna contra, pero le faltaba juego de equipo. Muchos de los ataques del “Verde” eran corridas individuales de Felice, Ada o Cuello.



El segundo tiempo siguió con la misma tónica del primer tiempo. Hasta que a los 13 minutos, Facundo Quiroga, de Estudiantes, le pegó un codazo a Sebastián “Chirola” Romero, y fue expulsado. Allí, Omar Asad, dispuso el ingreso de Leandro Corulo, por Mateo Castellano, para volver a armar la línea de cuatro defensores.



La situación más clara llegó al minuto 25. Tras un tiro de esquina, Cadenazzi la peinó en el primer palo; y Romero sobre la línea empujó la pelota, pegó en el segundo palo y la sacó el arquero visitante.



El partido se hizo muy desorganizado. Idas y vueltas, con Quilmes buscando el gol, mientras que el “Verde” se defendió bien e intentó algún contragolpe pero sin profundidad.



La segunda modificación de Estudiantes fue Santiago Aguirre por Leonel Felice.



Al minuto 35, el lateral izquierdo Álvarez despejó del fondo, Cadenazzi la bajó para Caneo, pero antes que el ex Boca le pegara, el arquero puntano se jugó, provocando un rebote cercano que el joven Brandon Obregón (había ingresado en Quilmes) tiró por arriba del travesaño con el arco vacío.



El último cambio del conjunto visitante fue el ingreso de Matías Acuña por Brian Cuello, de buena actuación.



Y así llegó el final del encuentro. Estudiantes no jugó bien, pero dado a lo que mostró en cuanto a juego, el rival que tuvo enfrente y el jugador de menos que tuvo, el resultado fue positivo. El Albiverde”continúa en puestos de descenso y acumula 8 unidades en seis fechas del torneo. Los dos punteros, Agropecuario de Carlos Casare y Villa Dálmine, suman 12 puntos. La próxima jornada, el equipo que dirige Asad intentará volver a la senda victoriosa cuando reciba a Sarmiento de Junín.