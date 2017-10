El viernes por la mañana, la Municipalidad y la Anses inauguraron un nuevo punto de atención del organismo nacional. Esta oficina de Anses funcionará en el centro de gestión municipal Alberto Domeniconi (ex terminal), de 7.30 a 13.30, de lunes a viernes.



“Nuestra dirección ejecutiva a nivel nacional es celebrar acuerdos con los municipios, sean del color político que sean, a través de los cuales el municipio nos pueda procurar un inmueble cedido en comodato para poder nosotros descentralizar la atención y evitar la afluencia extraordinaria de pública que muchas veces determina tiempos de espera más prolongados de lo habitual”, dijo Carlos Pereira, gerente de Anses en San Luis.



El hombre del PRO señaló además que que “fue muy fácil entenderse con el intendente Ponce”, lo que condujo a que la creación de este punto de atención se pudiera concretar rápidamente.



Entre los trámites que se podrán realizar en esta oficina figura la recepción del llamado “formulario de la Colonia”, que es un certificado de negatividad que los beneficiarios deben presentar para acreditar que no poseen otro beneficio que suponga una incompatibilidad. “Esto lo hacemos porque, en su momento, la provincia no firmó un convenio de transferencia de datos con la Anses. Entonces cada beneficiario debe, cada 6 meses, presentarse en la oficina con el formulario”, explicó Pereira.



Además, se brindarán tareas de asesoramiento y consultas, se podrán retirar formularios y, también, acceder a una terminal electrónica de autogestión, con pantalla táctil, donde se pueden realizar diversos trámites. La idea, recalcó Pereira, es que la gente concurra a esta oficina espontáneamente, sin sacar ningún tipo de turno, ya que las prestaciones turnadas se seguirán atendiendo en la sede de calle Las Heras.



“Lo bueno es que está ubicado en el corazón de la ciudad, con buena accesibilidad y calculamos que ese punto va a atender más de cien personas por día. Y nos da una previsión de ya sabemos por qué tipo de trámite va el ciudadano que concurra a la oficina”, dijo Pereira. “En un año y medio de gestión estamos muy contentos por todos los logros y los resultados. Hemos hecho lo que no se hizo en muchísimos años”, agregó el gerente de Anses.



Más puntos de atención

Este es el segundo punto de atención que ha abierto la Anses, ya que, en el mes de agosto, se inauguró uno en San Francisco del Monte de Oro, donde se atienden todo tipo de prestaciones. A su vez, se está trabajando para abrir una oficina en La Punta, “con un staff más completo y para atención de todos los trámites”. El objetivo es inaugurarla para el mes de diciembre.