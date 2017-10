En el marco del increíble proceso eleccionario que San Luis vivió este año, con el histórico triunfo de Claudio Poggi en las PASO y la increíble remontada de Adolfo Rodríguez Saá en las generales, La Gaceta entrevistó a Ángel Ruiz, el primer vicegobernador de la provincial tras el regreso de la democracia. Tras haber sido una figura clave en el esquema del oficialismo provincial, en 2015 se pasó al PRO, convirtiéndose en uno de los principales asesores políticos del partido. En su análisis de la derrota del 22 de octubre, Ruiz señaló los principales errores que él considera que cometió Poggi y también se refirió a las estrategias que los Rodríguez Saá están dispuestos a llegar para “defender el poder”.



“Esta elección es una lección que la debemos aprender y debemos sacar conclusiones positivas. Más que analizar la causa, buscándola en el accionar del ‘adoalbertismo’, creo que nosotros tenemos que ver cuáles fueron los errores que cometimos para que esto pasara. Por esto es necesario una dura autocrítica. Me hubiera gustado que, el día que habló Claudio Poggi, hubiera dicho: ‘lo primero que vamos a hacer, en 45 días, después de que descansemos y reflexionemos, es convocar a una profunda autocrítica a toda la dirigencia de los partidos que conformamos el frente Avanzar y Cambiemos, para corregir los errores, que no son muchos, pero son graves”, fue una de las primeras cosas que Ruiz le dijo a La Gaceta.



Mientras que por un lado el ex vicegobernador destacó como el frente pudo sortear “la trampa de las PAS”, consideró que el primer gran error fue creer que las PASO “era un general”, cuando en realidad “es tan solo una elección interna que no sirve para nada”.



“A partir de las PASO, tanto la conducción nacional de Cambiemos que le entrega todo el manejo de la campaña solamente a Avanzar, comete un error de apreciación. El Gobierno Nacional no sabe a quien tiene en frente. Piensa y analiza San Luis como si fuera La Rioja, Salta o la provincia de Buenos Aires. No sabe lo que es el ‘adoalbertismo’ en función de defender su poder”, dijo Ruiz, retrotrayéndose a un episodio de 1985, cuando Adolfo Rodríguez Saá mandó a desalojar la Cámara de Diputados.



“Fue por la fuerza y yo lo se porque estuve y fui partícipe. Yo era ministro de Gobierno. Esa misión nos tocó a mi y al jefe de Policía, que era por aquel entonces Víctor Novillo, el papá de Lilia Novillo. Y lo hicimos. Se generó un conflicto institucional tremendo en la provincia y estuvimos al borde de la intervención federal”, relató el ahora hombre del PRO, recordando que por aquel entonces nació la Constitución provincial que hoy en día tenemos, “la cual planteó y plasmó las instituciones necesarias para se generara semejante poder en la provincia”. Como ejemplo, Ruiz se refirió a la creación de la Cámara de Senadores, la cual tiene solo un representante por la mayoría por cada uno de los 9 departamentos de la provincia y que, básicamente, sirve para cajonear o rechazar los proyectos que la oposición logre aprobar en Diputados.



Volviendo al presente, Ruiz sostuvo que, después de las PASO, los Rodríguez Saá “no estaban vencidos” y que “tuvieron la capacidad para esconderlo al Gobernador, para no hablar más de su vinculación con los K, y para salir a hacer una tremenda campaña de avance con medios económicos del Estado”. “El Estado fue puesto al servicio de la elección. Y sacaron un subsidio para una fundación que era inexistente, de 80 millones de pesos, a la luz del día y a los ojos de Dios, y nosotros no tenemos capacidad para nombrar una persona. Ni en Anses, ni en PAMI, ni en Vialidad, ni en ninguna de las reparticiones nacionales que hay en San Luis”, remarcó el político.



Abriendo un paréntesis, Ruiz se refirió al hecho de que, a nivel nacional, “el método del ‘adoalbertismo’”, de poner a todo el Gobierno a trabajar en la campaña de un candidato, “es un método reñido con todas las normas éticas, morales, políticas, legales y sociales”, pero que los hermanos Rodríguez Saá no tienen ningún problema en utilizarlo. “Les importa tres cominos hacer lo que tengan que hacer con tal de defender el poder”, consideró Ruiz, quien dio un gran ejemplo de la brutal diferencia entre las campañas del Claudio Poggi y “el” Adolfo.



“Nosotros íbamos a hablar con una persona y le decíamos: ‘mire, acompáñenos, necesitamos su apoyo para lograr cambiar esta realidad, queremos un Poder Judicial que esté al servicio de la sociedad y no al servicio del Poder central. Necesitamos que nos ayude para reformar la Constitución’. Y el tipo te dice, ‘no tengo trabajo, no tengo cómo darle de comer a mis hijos y necesito un horno pizzero para poner una pizzería’, y nosotros le damos un consejo. Y los otros vienen y le resuelven todos los problemas. Esto es así y es lo que no analizan los porteños”, ejemplificó el ex gobernador.



“Nación creyó que con voluntariado y timbreo podíamos enfrentar semejante maquinaria. Y por otro lado no se creo un comando electoral. He participado en muchas elecciones y siempre hubo comando electoral. Se le entregó toda la campaña al candidato a senador nacional y no hubo consultas de nada. Había un plan A, que era no caer en la trampa judicial y se consiguió, pero no había más que eso. Después era caminar, caminar y caminar. Y Poggi caminó, pero caminó con orejeras, no escuchó a nadie”, criticó el hombre del PRO, remarcando además que en el ámbito interno del frente, alrededor de 15 días antes de la elección ya se rumoreaba que Adolfo ganaba y que eso ya se veía reflejado en las encuestas de Ramón Amaya, a quien este medio ya entrevistó.



A pesar de ello, Ruiz contó que cada vez que se comunicó con el círculo interno de Poggi, le dijeron que se quedara tranquilo porque iban a ganar.



“Nosotros en frente tenemos un enemigo súper poderoso. Maneja el Estado con absoluta discrecionalidad. Es un poder monárquico que se defiende con todo lo que tiene a su alcance y un poco más. Y nosotros no podemos enfrentarlo con voluntariado y timbreo. Con caminatas. Yo estoy seguro que la Nación no le puso un peso al frente Avanzar y Cambiemos por San Luis. No vi afiches, no vi pasacalles, no vi publicidad en los medios”, dijo Ruiz, remarcando algo que muchos puntanos notaron con respecto a la campaña de Poggi.



El futuro de Avanzar y Cambiemos

Por un lado, Ruiz consideró que “si hay voluntad de Claudio Poggi de hacer una severa autocrítica”, se puede “seguir adelante”. Por el otro, remarcó que la conducción nacional de Cambiemos va a tener que escuchar “a quienes vivimos en San Luis”.



“Estas son las dos o tres cosas que hay rectificar. Hay que sentarse, hay que analizarlas, hay que profundizarlas y hay que corregirlas. Si está esta voluntad, tenemos un futuro fantástico. Si esta voluntad no existe, preparémoslos para otra derrota.



“Yo quiero ver con mis ojos el cambio del populismo provincial a generar una provincia republicana, con un Poder Judicial independiente, con un Poder Legislativo equilibrado, planteándole a la sociedad y promoviendo una reforma constitucional que termine con esta Constitución monárquica que es la causante de todo esto que está pasando”, concluyó el ex gobernador, no sin antes comentar que está barajando ser precandidato a gobernador para 2019 o directamente retirarse.



De cara a 2019, señalando que seguramente el Gobierno desdoblará las elecciones con respecto a las presidenciales, para que la candidatura de Poggi o de quien sea no goce de la tracción del candidato a presidente, los dirigente del frente Avanzar y Cambiemos deberán tener “la fuerza para estar en Buenos Aires abriendo puertas para que nos escuchen y para que el Gobierno de la Nación entienda que, en San Luis, tiene que competir con los medios parecidos a los que usa el enemigo”.