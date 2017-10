En la mañana del domingo, Norma “Negrita” Garayalde falleció en el sanatorio Ramos Mejía, a causa de una enfermedad terminal contra la que venía luchando desde hace tiempo. Garayalde era la madre de Brenda Arias, una joven de Villa del Carmen que, en 2009, fue encontrada calcinada en un descampado tras haber estado desaparecida por 18 días.



Por años el caso no tuvo detenidos ni sospechosos, pero Garayalde nunca bajó los brazos, participando de múltiples marchas de Madres del Dolor y #NiUnaMenos, convirtiéndose en todo un símbolo de quienes buscan Justicia en San Luis. En marzo de este año, la “Negrita” fue noticia por arrodillarse ante el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, a quien le pidió que ayude a que se haga justicia y que no se proteja a los culpables e ineptos que manejaron la causa por ocho años.



En julio de este año, la causa finalmente tuvo un detenido. Se trata de Juan José Murúa, quien se encontraba detenido en el establecimiento penitenciario N° 8 de Villa Dolores, provincia de Córdona, y fue trasladado a San Luis por las órdenes de la jueza Patricia Besso. En una de sus últimas conferencias de prensa, Garayalde dijo no estar segura si Murúa era el culpable.