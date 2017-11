Lo hizo una vez más. Valentina Aguado volvió a brillar en su especialidad, y gracias a un gran desempeño en Canadá, se metió en la final del Panamericano de Escalada Deportiva.



Con el apoyo de la Secretaría de Deportes, la joven deportista puntana llegó hasta el norte del continente y este miércoles, comenzará a caminar la recta final del certamen que se disputa en el Toronto.



La que se quedó a un paso de la gloria fue Rocío Becerra, quién si bien había accedido a las semifinales gracias a su octavo lugar en la general, este martes no logró cumplir su objetivo, y pese a un gran desempeño, se quedó en la puerta de la gran final.



“Estamos atentos a todas las noticias que recibimos de Valentina desde Canadá. Sabemos que va a llegar muy lejos, porque no sólo cuenta con todo nuestro apoyo, sino también con el de toda su familia que constantemente está detrás de ella. Sé, por sus redes sociales, que sufrió un raspón en una de sus piernas; estoy seguro de que eso no le va a impedir seguir escalando a toda velocidad, en búsqueda del primer puesto en el podio”, expresó Juan Pablo Funes Bianchi, secretario de Deportes.