Los últimos dos días, decenas de personas concurrieron a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la ex Colonia Hogar, para, entre otras cosas, “preguntar por su situación”. Las puertas del Ministerio estaban cerradas, lo que condujo a que muchos se retiraran enojados sin llevarse la información que venían a buscar.



Los motivos por los cuales estas personas se han acercado son varios. Algunos temen que les hayan sacado su beneficio social, mientras que otros ya han cobrado y pensaban que les iban a decir donde iban a tener que presentarse a trabajar, sumado a personas que pensaban que tenían que ir a actualizar sus datos. Hasta hubo gente que fue porque creía que todavía estaban abiertas las inscripciones.



Y al igual que pasó en agosto, las fuentes de estos “datos” fueron las redes sociales, mensajes de WhatsApp e inclusive llamadas telefónicas, según contaron algunos de los presentes, de personas que decían ser del Ministerio de Desarrollo Social, el cual, por su parte, no había realizado ninguna convocatoria oficial para estos días.



La mala información llegó al punto de que el lunes comenzaron a circular rumores de que la ministra, María Angélica Torrontegui, había renunciado.



Otro paralelo con lo ocurrido en agosto tiene que ver con la decisión de Torrontegui de no tener un jefe de prensa en su ministerio, lo que dificulta enormemente comunicarle a la población que está recibiendo información falsa. Cabe recordar que en agosto fue un diputado del oficialismo el que salió a desmentir la información sobre la reapertura de inscripciones para el Plan de Inclusión Social.