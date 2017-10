En su primera entrevista tras el 22 de octubre, el diputado nacional Claudio Poggi habló con el periodista Oscar Flores, para radio Universidad, sobre su derrota en las elecciones generales y las tácticas que usaron los hermanos Rodríguez Saá para ganar.



Sobre su derrota y como la misma cayó a nivel nacional

“Desde el frente lo atribuimos a una fuerte política electoralista, de volcar recursos públicos ante una necesidad real de la población que ellos mismos generaron con el desempleo. Yo siempre hablaba de 8 mil puestos de trabajo perdidos en este año y medio; y siempre decía que era por desidia, negligencia o una planificación perversa. Y se acudió con un plan social y después con una ingeniería electoral, el día de la elección, en donde se los fue a buscar a cada uno de los beneficiarios”, dijo Poggi, quien primero se tomó una semana para pasar en familia y luego convocó a una reunión partidaria para analizar la derrota.



En base a esto que dijo, el diputado nacional consideró que la voluntad de la gente “está mucho más cercana a la voluntad de las PASO que a la voluntad del 22 de octubre”.



Por ello es que, aseguró, va a seguir apostando a Avanzar y Cambiemos, para que se convierta en un “frente político” y no tan solo en uno electoral. Asimismo, consideró que el resultado de las generales “fue muy importante” teniendo en cuenta lo joven del frente y que el presidente, Mauricio Macri, lo felicitó por el mismo. En concreto, dijo que Macri lo llamó el lunes a las 8 de la mañana y le dijo que “nada ha cambiado y que esto ha sido una elección brillante y que hay que seguir consolidando el frente”.



Sobre las estrategias de los Rodríguez Saá para ganar la elección

“Yo creo que en el último mes se ha volcado más de mil millones de pesos. Y a eso hay que anualizarlo, porque a las becas hay que pagarlas todos los meses. Ha sido como una apertura del Plan de Inclusión Social disfrazado”, dijo Poggi, estimando que mantener estos nuevos planes sociales le podría costar al Estado alrededor de 6 mil millones de pesos, lo que equivale “a unas 7 mil viviendas y todo lo que es eso como trabajo”.



De igual manera, gran parte del discurso de Poggi se centró en el hecho de que todavía quedan dos años de la gobernación de Alberto Rodríguez Saá, lo que llevó a “un juego muy perverso”, el cual “se conjuga con la asistencia social, con la necesidad y con el miedo”.



“En el 2019 no va a existir dos años más de mandato y no va a poder venir Rodríguez Saá a decirle a la gente, ‘mirá, yo te doy el beneficio, pero te lo quito si no me votaste’. Y el ciudadano le va a decir, ‘¿qué me vas a quitar si vos te vas a ir dentro de un mes?’”, dijo Poggi, quien además remarcó que se cometieron muchos “delitos electorales”.



“Hay delitos electorales de no cumplir con las vedas que los estamos recopilando para hacer la denuncia en los próximos días para dejar bien expresado lo que pasó”, sostuvo el ex gobernador.



Otro punto que dijo con respecto a las estrategias que usaron los Rodríguez Saá es que, en campañas anteriores, “se mostraba gestión y se inauguraban obras”. “Ahora, esto que hicieron ellos nunca lo hicieron, y lo saben”, dijo Poggi.



¿Qué cree que va a pasar en 2019?

“Estamos convencidos de que la mayoría de los sanluiseños, en el 2019, van a elegir recuperar valores, tener una Justicia independencia, la coherencia por sobre los caprichos, la integración a la Argentina, apostar a la educación, al trabajo”, dijo Poggi. “Los que cambiaron el sentido de su voto, no tengo dudas que nos van a volver a elegir porque el trabajo y las oportunidades están por encima de estar dependiendo del regente del barrio para un plan social”, agregó más adelante en la entrevista.



“Tenemos un piso enorme, que lo tenemos que cuidar, que son 130.000 votantes. Y con 20.000 votantes más que nos voten y que no los voten a ellos, ganamos la elección de 2019”, dijo Poggi ya cerca del final, no sin antes señalar que, cuando era gobernador, le hubiese gustado trabajar más con la Municipalidad de San Luis y que con Adolfo Rodríguez Saá nunca fueron amigos. “Fuimos compañeros”, manifestó Poggi.