En la edición de ayer del Boletín Oficial salió publicado el decreto por el cual el Gobierno otorgó el asueto administrativo del pasado 23 de octubre y el educativo que duró 48 horas en escuelas en turno mañana. Aunque es habitual el asueto educativo en las escuelas donde se votó fue fuera de lo común que la medida abarcara toda la administración pública. Se puede interpretar como una medida populista como festejo del Gobierno por la histórica remontada respecto a las PASO, pero es insólito el fundamento del decreto para justificar el asueto.



El decreto Nº 6982-SGG-2017 dice en uno de sus fundamentos para justificar el asueto administrativo que “es necesario establecer el reconocimiento de un merecido receso de descanso, exaltando el valor del compromiso ciudadano, autoridades de mesa y fiscales representantes de todas las agrupaciones políticas intervinientes, que durante la extensa jornada de desarrollo del proceso eleccionario, fueron protagonistas esenciales de esta importante expresión del sistema democrático”.



Por lo que dice el decreto se deduce que por el trabajo de un bajo porcentaje de personas en las elecciones, en relación a la cantidad total de trabajadores estatales provinciales, se decretó el asueto en toda la administración pública con excepción de los organismos de servicios esenciales (seguridad, salud, etc.).



Como recordarán los lectores, la consecuencia del asueto es que no hubo nadie que limpiara las escuelas donde se desarrollaron los comicios, motivo por el cual se debió extender al turno mañana del 24 de octubre el asueto educativo.



Además, es importante recordar que desde el Ministerio de Educación se manejó mal desde el punto de vista de comunicación lo del asueto. Informó la medida a las 6.46 del 23 de octubre en un comunicado y a las 7.14 en su página de Facebook. Horarios en el que muchos chicos ya están camino a las escuelas. A las 8.18 salió un nuevo comunicado de Educación diciendo que las escuelas que no habían tomado conocimiento del asueto debían seguir con sus actividades programadas.



Horas después, el Gobierno extendió al día siguiente el asueto educativo al turno mañana.