Sportivo Estudiantes igualó 1-1 con Sarmiento de Junín por la 7ª fecha del Nacional “B” en el estadio “Juan Gilberto Funes”. Los goles los marcaron Miracco (ST40’) y Aguirre (ST44’).



Duelo de necesitados: ambos equipos están comprometidos con los promedios y en zona de descenso directo, aunque el “Verde” de Junín divide por una temporada y Estudiantes por las tres últimas. Ésta era la antesala del partido donde ganar y sumar de a 3 era la prioridad y ninguno de los dos quería perder.



Cuando las cosas se plantean de esta manera, lo más probable es que se dé un partido como el que se dio: malo, pero también si alguno saca una ventaja hace que el rival, urgido por la necesidad, haga lo que no hizo en todo el encuentro y vaya a buscar la igualdad.



¿Por qué decimos todo esto? Porque salvo las emociones de los últimos 5 minutos, el resto del cotejo estuvo de más. Sarmiento sacó ventaja a los 40’ del complemento a través de Nicolás Miracco y los del “Turco” Asad se fueron con todo a buscar la igualdad, que consiguieron a los 44’ por intermedio de Santiago Aguirre.



De esta forma, los puntanos suman 9 puntos e igualan la línea de Boca Unidos con 1,254 de promedio, ambos en zona de descenso directo, pero “ahí nomás” de Independiente Rivadavia de Mendoza, Mitre (SdE), All Boys y Juventud Unida de Gualeguaychú, quienes están separados de Estudiantes por 4 puntos, por lo que ganar un par de partidos solucionaría todos los problemas y es eso lo que no sucede: van 7 fechas con 3 empates, 2 derrotas y apenas 2 triunfos.