El pasado viernes, en una entrevista con La Gaceta, Raúl Laborda, diputado provincial y candidato a concejal por el Proclame, disparó no solo contra la composición actual del Concejo Deliberante, diciendo que no controla la gestión del intendente Enrique Ponce, sino también contra los hermanos Rodríguez Saá y Claudio Poggi.



“Hoy, en el Concejo Deliberante, no hay ningún tipo de control a la gestión del intendente Ponce. Hay 7 concejales del PJ, los propios más los del Frente para la Victoria, más los 3 de Cambiemos, tenés 10 concejales que miran para el costado. Ningún tipo de control le han hecho durante estos dos años de esta gestión que lleva el intendente”, comenzó diciendo Laborda.



“El Concejo Deliberante hoy está totalmente cerrado. Solamente se abre los días jueves para cambiar nombres de calles. Cambiar, ni siquiera poner a calles que no tienen nombre. Y le permite al intendente Ponce hacer lo que quiere. El intendente dice un día, ‘voy a gastar 22 millones en una plaza’, cuando la misma plaza en otra provincia cuesta cuatro veces menos”, continuó Laborda, clasificando los adoquines de avenida Illia como otro “capricho” de Ponce.



“Lo más duro de los concejales dice ‘pedido de informe’. Y después están dos semanas discutiendo a qué comisión tiene que ir y después en un mes, cuando se vota el pedido de informe, si se vota, va a la Municipalidad y el intendente, al pedido de informe, lo manda al baño”, manifestó el diputado, quien además criticó a una iniciativa reciente del Concejo Deliberante, que fue la creación de la figura del viceintendente, la cual fue promovida por el edil Francisco Guiñazú. “La gente no le dio ni bola. El viceintendente es un ñoqui. ¿Vamos a seguir fomentando ñoquis? La gente cada día descree más de los políticos, ¿y los políticos que hacen? Inventan más cargos”, dijo el político, riéndose del fiasco que fue la votación para la creación del viceintendente.



Y las críticas no acabaron ahí, sino que también incluyeron a Claudia Rocha, quien en sus primeros años fue sumamente crítica con respecto a Ponce. “Claudia Rocha venía con toda la furia cuando yo dejé de ser concejal. Cada vez que se sienta en el Concejo Deliberante pide negociar con Ponce los honorarios de los juicios que tiene contra la Municipalidad. Entonces, ¿qué le dice Ponce? ‘¿Querés cobrar los honorarios? Levantá la mano, votá aquello’. Tenés como 8 abogados en el Concejo Deliberante y todos tienen juicios, la mayoría contra la Municipalidad”, dijo Laborda, quien luego se enfocó en el oficialismo provincial y el “romance” que tuvo con Ponce.



“Estuvieron dos años a los besos. Que digan ahora que ya no se quieren más, yo no les creo. Y el Negro Ferreyra, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a tocar la guitarra en el Concejo Deliberante?”, dijo el diputado, quien dijo estar convencido de que va a ser “el único opositor” en el Legislativo municipal.



Este año, Laborda es candidato a través del Proclame (Generación para un Encuentro Nacional).Por ende, le consultamos a Laborda por sus cambios de partidos políticos, ya que en 2011 fue electo concejal por el Frente para la Victoria, y en 2013 diputado por el Frente Progresista Cívico y Social, que era el nombre de la alianza con la que la Unión Cívica Radical participó de las legislativas de ese año.



“Siempre en la misma vereda, siempre opositor a los Rodríguez Saá. Los que cambian son los otros. Cuando yo hice un frente donde uno de los partidos era el mío, Nuestro Compromiso, y el otro era el Frente para la Victoria, ¿quiénes son los que se unieron a los Rodríguez Saá? Fue Ponce, el Frente para la Victoria. Y con Cambiemos, Rodríguez Saá manda a uno de los de él y ahora toda la oposición está encolumnada detrás de Poggi. ¿Quién es el que cambia?”, preguntó el polémico político.



“Yo no me considero duro, me considero justo. Lo que pasa es que al lado mío hay unos que son muy blanditos. Apenas yo asumí como concejal yo le dije a Ponce que en mi tarea como concejal lo iba a controlar. ‘Sí, Raúl, me parece bárbaro que me controles’. La primera semana lo empecé a controlar y ya no le gustó. Es más, me ofreció que le llevara gente de mi partido para ocupar cargos. Y yo le digo, ‘mirá, la gente me ha votado para que yo te controle, no para que metas todos mis amigos dentro de la Municipalidad’. Y se me enojaron, pero bueno, es mi manera de pensar. Yo tengo un compromiso con la gente que me vota. Por eso hablo, critico, me paro arriba de las bancas y sigo siendo el mismo de siempre”, dijo el candidato a concejal sobre su relación con Ponce.



Quien también fue el blanco de las críticas del diputado fue el senador nacional electo Claudio Poggi. Al respecto, Laborda comenzó diciendo que, si no le convence el resultado de las elecciones municipales del próximo domingo, él si va a pedir que se abran las urnas, que es algo que “no ocurrió el 22 de octubre” cuando Poggi perdió.



“Era una elección que tenía totalmente ganada Poggi. En las PASO había sacado el 60% de los votos. Todo el mundo supo que los Rodríguez Saá salieron con la chequera, pero a mi me llamó mucho atención, porque por más chequera, no podés contrarrestar tanto. Dio vuelta 60 mil votos”, dijo Laborda, remarcando que los de Avanzar y Cambiemos estuvieron “demasiado pasivos”, especialmente cuando Canal 13 ya anunciaba, a las 19 horas, que Rodríguez Saá había ganado.



“¿Qué hubo acá? ¿Ya estaban de acuerdo con que el resultado tenía que ser distinto? Poggi es Rodríguez Saá. Avanzar es el PUL actualizado. Es lo mismo, pero lo han hecho más prolijo ahora, porque el PUL arrancó mal porque el Alberto puso la cara. Entonces fracasó. Ahora hicieron el PUL con otro nombre y mandaron un delegado. Y se han quedado con toda la oposición. Mirá la que iba segunda de Poggi, González Riollo, ¿de dónde es opositora esa chica? Si ha sido secretaria de la Torrontegui. Toda la familia ha sido empleada de los Rodríguez Saá. La segunda de Riccardo. La Ingrid Blumencweig, 30 años levantándole la mano a los Rodríguez Saá. ¿Sabés quien arma la lista de Avanzar? El Adolfo. ¿De dónde salen opositores? Los mandan los Rodríguez Saá y se han quedado con toda la oposición y los boludos de los radicales ahí chupándole las medias a Poggi”, concluyó el candidato a concejal del Proclame.