El pasado viernes, María Paula Cobarruvia le contó a la prensa sobre la estafa de la que ella y una pareja fueron víctimas cuando quisieron alquilar un departamento amoblado en el centro de San Luis.



Paula cayó en esta trampa a través de Facebook, donde vio que una persona llamada “Maxi Cabrera” ofrecía en alquiler un monoambiente completamente amoblado, sin pedir garante, a un precio de $4.500 mensuales. Tras contarse por mensaje privado con esta persona el día lunes, Paula fue a ver el departamento el miércoles.



“El tipo me mostró el monoambiente, que estaba perfecto, todo amoblado. En ese momento, ante la desesperación porque tenía todo embalado en mi casa y tenía que hacer sí o sí la mudanza, le pago el mes y medio mes de depósito. O sea, le entrego una suma de $6.800. Y el tipo me hace llenar a mi el recibo porque el andaba vendado. Le llené el recibo, él solamente lo firmó, no puso ni siquiera el número de documento, y quedamos en juntarnos al día siguiente, a las 10 de la mañana, en Rentas para firmar el contrato”, relató la mujer.



Obviamente, el jueves, “Cabrera”, que decía haber heredado 15 departamentos, nunca apareció. De hecho, desde aproximadamente las 23 horas del miércoles el estafador ya había desaparecido y Paula no se pudo comunicar con él por WhatsApp ni por Facebook.



Mientras estaba en Rentas, Paula vio que una pareja estaba viendo el perfil de “Maxi Cabrera” en Facebook en sus celulares. Allí se acercó a hablar con ellos y los tres llegaron a la conclusión de que habían sido estafados. “La diferencia es que a los chicos sí les había dado las llaves del departamento, pero con una excusa de que había que hacer una modificaciones les daba la posibilidad de estafar a otras personas más, porque a mi me voy a la 1 de la tarde y a ellos a las 3”, contó la mujer.



Paula y esta pareja fueron al departamento y, conversando con una persona que estaba alquilando uno contiguo, lograron dar con el verdadero dueño. “Él se hace presentes y, no obstante, nos confirma que él le alquiló el departamento a un tipo con las características físicas que le dijimos por tres días. El tipo el día miércoles había venido acá a San Luis. Lo alquiló a las 11 de la tarde, le dio una suma determinada por esos tres días, y a mi me vio a la 1 de la tarde, haciéndose pasar por el dueño del departamento”, relató Cobarruvia.



Desafortunadamente, el dueño del departamento no tenía ningún dato persona de esta persona que había subalquilado su propiedad, ya que había aceptado un pago al contado sin pedirle el DNI. “Pero gracias a dios nos respondieron. A mi me permitieron quedarme por un periodo de un mes y medio en uno de los departamentos que ellos tienen como para responder por la suma que yo le di al tipo, y a los otros chicos damnificados le devolvieron la suma que habían pagado”, dijo Paula, concluyendo con su relato.



Para finalizar, Cobarruvia recordó que el perfil de esta persona en Facebook era “Maxi Cabrera” y que tenía una foto de un auto rojo. A su vez, su número de teléfono es el 2664-824073 y como foto tenía un chiste con la imagen del oso Ted de la película del mismo nombre.