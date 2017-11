Llegó el momento de la verdad. La hora de la definición. A partir del próximo viernes, comenzarán a definirse los primeros campeones de los Juegos Deportivos Universitarios, una competencia que planificó y llevó adelante el Gobierno de San Luis a través de la Secretaría de Estado de Deportes.



Las primeras finales serán en el estadio Arenas del parque La Pedrera con el básquet masculino y femenino.



Universidad Católica de Cuyo vs. ICAEFVM se enfrentarán en la categoría masculino (a las 20:00) y UNSL vs. ICAEF, en la final femenina (a las 10).



“Estamos muy contentos por cómo se llevaron a cabo las actividades en la etapa previa. Disfrutamos y celebramos que se apoyen este tipo de competencia que dan un salto competitivo y de formación para nuestros jóvenes”, destacó Mauro Rodríguez, jefe de Subprograma de Integración Social.



La agenda completa



Sábado 11

Rugby Seven: será el protagonista con un triangular integrado por UNSL VM, IFDC JPP, ICAEF VM. Jugarán a partir de las 11 en el campo de Deportes de la UNSL FICA/FCEJS.

Tenis: será en San Luis, desde las 10:30 en las instalaciones del complejo Ave Fénix.



Lunes 13

Fútbol 11: se jugará en el estadio del Parque La Pedrera desde las 15 horas. UNSL, ya clasificado, esperará al rival que clasifique como primero de la zona B que se definirá este miércoles entre UPRO, UNSL VM, UNIVIME e ICAEF.

Vóley: en el Campus de la ULP habrá jornada de vóley femenino y masculino. ISEF y UNSL VM, se enfrentarán desde las 19, tanto en mujeres como en varones.



Martes 14

Atletismo en el ejército argentino. Se disputarán más de ocho pruebas. IFDC JPP, UNSL, ICAEF, ULP, IFDC VM, UNVIME, UCC y el ISEF desde las 10 horas.



Miércoles 15

Handball masculino y femenino. Se va a jugar en el Campus de la ULP. En masculino, UNSL vs ICAEF VM y en femenino, UNSL vs IFDC VM desde las 19 horas.



Lunes 20

Ese día concluirán los Juegos Deportivos Universitarios con las restantes disciplinas. FUTSAL femenino y masculino, ajedrez, y tenis de mesa.