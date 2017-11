En la mañana de ayer, durante la inauguración de la repavimentación de la Ruta Nacional 146, el intendente de La Punta, Martín Olivero, habló sobre la excelente relación del municipio con Nación y de la discriminación que dicen sufrir por parte del Gobierno provincial.



“Estamos muy contentos con todos los proyectos de infraestructura y también deportivos y culturales que bajan de Nación hacia la ciudad de La Punta”, dijo en primer lugar el intendente, destacando la pavimentación de 100 cuadras y la urbanización de 1.500 viviendas. “Lo que hay que tener es un proyecto, un plan, trabajarlo y presentarlo en Nación”, agregó.



A nosotros no nos queda opción, porque nosotros sí somos discriminados por el Gobierno provincial. La provincia de San Luis no invierte en La Punta ni un solo peso, de hecho, nos retiene hace más de 9 meses, un aporte del tesoro nacional que ha sido enviado para gastos corrientes por el desequilibrio que estamos teniendo últimamente”, dijo Olivero, asegurando que este año los gastos en alumbrado público subieron de $38.000 mensuales a unos $400.000.



“Nos tienen retenidos esos fondos solamente por ser opositor al Gobierno provincial y la verdad que no nos queda otra más que ir a tocarle la puerta a Nación y bajar los proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y seguir progresando en infraestructura y obra pública en nuestra ciudad”, continuó el intendente.



Otro punto de la política local que Olivero criticó es la coparticipación que el Gobierno da a los municipios, la cual equivale a un 7% del total del presupuesto provincial. “La Punta sigue recibiendo la misma coparticipación de cuando éramos 5 mil habitantes y ahora somos 25 mil, con más de 7.500 viviendas. Eso el Gobierno provincial lo tiene que prever, pero evidentemente le conviene tener a los municipios subsidiados con una coparticipación muy exigua, la más baja de toda la Argentina, para que solamente podamos abonar los sueldos y no hacer ni una obra por administración municipal”, dijo el jefe comunal, quien luego se refirió a lo ocurrido en las elecciones, ya que en La Punta fue uno de los lugares donde Adolfo Rodríguez Saá hizo una de sus mayores remontadas.



“Indudablemente tendremos responsabilidades. Yo soy el intendente y trabajé fuertemente para la candidatura de Claudio Poggi. Hubo 2 mil personas que nos votaron en agosto y no nos votaron en octubre. Yo me hago cargo de eso. Indudablemente hay que trabajar más fuertemente con el vecino. La obra pública sola no es suficiente”, reflexionó Olivero sobre el resultado del 22 de octubre, día en que llamo a la concejal electa por el Frente Unidad Justicialista y al actual presidente del Concejo Deliberante para felicitarlos por el triunfo.



“Son las cosas que tienen que ocurrir, que el perdedor llame y felicite y después del domingo seguir trabajando por el crecimiento de La Punta”, concluyó el intendente.