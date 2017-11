Ayer por la mañana, Vialidad Nacional inauguró los más de 100 kilómetros de la Ruta Nacional 146 que fueron repavimentados por la empresa Rovella Carranza. El acto contó con la presencia del administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien dio detalles de la gran número de obras que el Gobierno Nacional está ejecutando en la provincia de San Luis y en el país. Según el funcionario nacional, durante los 4 años de esta gestión de Mauricio Macri se hará la misma cantidad de kilómetros de pavimento que en los 65 anteriores.



“Estamos con un volumen de trabajo que es extraordinario y que a nosotros nos están exigiendo muchísimo día a día. Para que esto suceda hacen falta dos cosas fundamentales, la voluntad del Gobierno Nacional en invertir en obra vial con criterio federal; y tener la capacidad para hacerlo. Y por otro lado es necesario un equipo humano, local, que tenga la camiseta puesta, que trabaje fuertemente, para poder llevar adelante toda esta obra”, destacó el jefe de Vialidad Nacional en San Luis, Jorge Follari, quien fue el primero en tomar la palabra durante el acto realizado ayer, a pocos metros de la rotonda de La Punta.



Follari detalló que las obras que se están realizando incluyen las reparaciones de los puentes de Los Corrales, San Francisco y Quines. En el lugar de este último se está directamente construyendo un nuevo puente. Además, se están repavimentando la ruta nacional 188, entre Unión y Quetrequen (La Pampa); la 147, entre San Luis y la Chañarienta; la 79, entre Quines y el límite con La Rioja; y la 20, desde Quines hasta el límite con San Juan. “Hace un año solo había dos obras en marcha”, destacó Follari, quien luego le cedió la palabra a Iguacel.



“Hoy en la Argentina estamos construyendo 1.200 kilómetros de autopistas y, en 4 años, estamos duplicando la cantidad de autopistas, haciendo 2.800 kilómetros, lo mismo que los argentinos hicimos en 65 años. No es casualidad, no sale de la nada, esto es parte de un equipo de miles y miles de argentinos”, comenzó diciendo Iguacel, quien rápidamente remarcó que “hoy tenemos un récord histórico de obras de Vialidad Nacional en la provincia”.



“Estamos repavimentando más de 500 kilómetros de ruta”, comentó Iguacel, destacando en particular la obra de repavimentación de la Ruta 7, la cual está pronta a finalizar después de muchos años de avanzar a un ritmo lentísimo. “Había avanzando solo un 35 o 40% hasta enero de 2016. De enero de 2016 para acá hicimos el 60%. En 18 meses hicimos más que los cinco años anteriores y la estamos terminando. Solo nos queda pintar y un pedacito de asfalto cerca de Córdoba”, detalló el funcionario.



Iguacel comentó además que, este año, el Gobierno Nacional invierte en San Luis 1.300 millones de pesos entre los 200 kilómetros que ya se terminaron, pertenecientes a las rutas 146 y 7, y los 500 que están todavía en obra. “Cuando terminemos de hacer todo eso, tenemos unos planes importantes que son en conjunto con la provincia de Mendoza, como es la variante de Desagüadero en autopista”, dijo el administrador general de Vialidad Nacional, adelantando que la obra se está planeando con el modelo de participación público – privada que promueve la gestión de Mauricio Macri.



Consultado sobre qué fue lo que encontró cuando asumió en Vialidad Nacional, Iguacel se refirió a “la maquinaría de estafar y robar a los argentinos”. “Está todo probado y está en la Justicia. Cambiar esa matriz era un gran desafío y lo estamos haciendo porque hoy tenemos costos y precios un 40% más bajos para la obra pública en Vialidad Nacional. Eso implica, entre el año pasado y este, que con todas las obras que hemos iniciado nos hemos ahorrado 10.000 millones de pesos. Eso son 10.000 casas de un millón de pesos. Hay personas que pueden tener casas por el ahorro que estamos teniendo”, respondió el funcionario nacional.



Por otro lado, Iguacel comentó que, cuando asumió, encontró que un 40% de las rutas nacionales estaban en mal estado, otro 40% en regular estado y solo el 20% en buen estado. Por ello es que hoy se están repavimentando, en todo el país, alrededor de 11.000 kilómetros.



“Estamos muy contentos de ver que los argentinos mirando para adelante, sin banderías políticas, pensando en que todos somos argentinos y tenemos que trabajar para resolver los problemas que tenemos”, concluyó el administrador general de Vialidad Nacional.