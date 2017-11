Desde hace meses circulan rumores, en su mayoría difundidos por el oficialismo provincial, de que Claudio Poggi no va a asumir como senador nacional, ya que eso significaría que Cambiemos perdería una banca de diputado nacional. El día de ayer, durante la inauguración de la repavimentación de la Ruta Nacional 146, Poggi dio por tierra con esos rumores. “Yo voy a asumir para lo que fui votado el 22 de octubre, aunque por supuesto que tengo mi mirada en el 2019”, dijo el senador nacional electo.



Otras declaraciones de Poggi tuvieron que ver con la inauguración del día de ayer y se centraron en realzar la gestión del presidente, Mauricio Macri. “Yo creo que la mayoría de los ciudadanos de San Luis desconoce que el Gobierno Nacional está haciendo más de mil millones de pesos de inversión en obras viales”, dijo el diputado nacional, señalando que “es difícil hacer obras nacionales cuando el Gobierno de la provincia no coordina acciones, se aísla, se autodiscrimina”.



En esta breve entrevista, Poggi también hizo un balance, muy positivo, de lo ocurrido el pasado 22 de octubre. “Siempre decíamos que no había 2019 sin 2017. Y el 2017 existió, más de 130.000 ciudadanos confiaron en el frente Avanzar y Cambiemos por San Luis. Para darle una referencia, 130.000 votos son los que obtuvo el actual gobernador para ser gobernador en el 2015. 130.000 votos fueron más de los que yo obtuve siendo candidato a gobernador en 2011. Se abre un panorama muy optimista de cara al futuro”, sostuvo el ex gobernador.



De cara a 2019, Poggi adelantó que el frente Avanzar y Cambiemos por San Luis no va a participar de las PAS en 2019. “Son elecciones truchas que las han creado los Rodríguez Saá en beneficio de mantenerse ellos en el poder. Y con las PASO me parece que hay una idea a nivel nacional de suspenderlas porque si hay PASO y solamente participa una sola lista en cada partido, sin competencia, también carecen de relevancia y significan un gasto muy importante para el país”, dijo el legislador nacional.



Finalmente, Poggi confirmó que el pasado viernes realizó, en la Fiscalía Federal, una denuncia por delitos electorales en contra de los hermanos Rodríguez Saá. “Hay un límite para financiar los partidos políticos y claramente fue superad en exceso y, por supuesto, la veda electoral los 15 días de no hacer actos públicos previo a la elección”, dijo Poggi, recordando además las otras denuncias que ha hecho la gente de su sector.



Entre ellas se encuentra la denuncia por los 80 millones que se entregaron a la fundación de la esposa de Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis, “la cual fue orientada a la campaña política”; la de Ricardo Bazla por la entrega de tablets en la sede del Partido Justicialista; y también una realizada en el departamento Belgrano votos marcados que se encontraron en la localidad de Nogolí. “Están todas las denuncias hechas”, concluyó el senador nacional electo.