Esta mañana, el director de Recolección de Residuos, Dardo Pérez, informó que esta noche no habrá recolección de basura en los barrios de la ciudad de San Luis. Esto se debe a que mañana es el Día del Empleado Municipal y que el festejo será esta noche.



A raíz de esto, Pérez le solicitó a los vecinos de los barrios de la ciudad que el día de hoy no saquen la basura de sus hogares. De igual manera, en el centro de la ciudad la recolección funcionará normalmente debido al sistema de contenedores, el cual funciona con una guardia mínima.



Por otro lado, Pérez dijo que se está avanzando con el proceso de retirar los cestos de basura que hay en algunos domicilios particulares del centro. “Hay que acostumbrarse a usar definitivamente los contenedores. Entonces en el proceso de cambio se va a proceder al retiro de lo que son los cestos que están frente a los domicilios. La verdad es que ya hay muy poquitos. La mayoría son de gente mayor que por ahí no se pueden desplazar mucho, entonces les estamos buscando una solución, acercándoles el contenedor a los domicilios que nos piden”, concluyó Pérez.