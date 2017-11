Mediante una nueva serie de audios difundida el día de ayer, Emiliano Quiroga, el papá de Sol Amelie, dio a conocer que su hija ya se encuentra lista para el alta domiciliaria. Actualmente, la beba se encuentra internada en el hospital Notti de Mendoza y su atención está siendo costeada por el Gobierno de San Luis gracias a la gran viralización y difusión mediática que tuvieron los audios de Quiroga pidiendo ayuda para su hija y denunciando un abandono por parte del Estado provincial.



En el Notti, a Sol se le realizó una traqueotomía y se le colocó una válvula de drenaje en su cabeza y otra en el estómago, conocida como “gastrostomía y la fundoplicación de Nissen”. Gracias a ello, la beba se “encuentra en muy buen estado”, dijo Emiliano, señalando que también ya cuentan con toda la aparatología para su internación domiciliaria, para lo cual también precisará la visita de un kinesiólogo y fonoaudiólogo una vez por semana, y la de un médico de cabecera que la vea dos veces al mes.



“Hay un solo problema. En San Luis no tenemos un servicio médico que vaya al domicilio a ver a los pacientes con esta patología de Sol Amelie. Ya no tengo ganas de criticar a nadie ni de pelear contra nadie. Solamente quisiera preguntar si existe la posibilidad de que cambie esto también en el área Salud. He escuchado que la Salud ha cambiado en San Luis y de que, después de lo de Sol Amelie, se decidió prestarle atención a la Salud, ver las grietas en la Salud y actuar. Estoy contento y felicito a los gobernantes. Quisiera que ese cambio continúe”, dijo Emiliano en el audio que ayer circuló por WhatsApp.



“Si no escuchan este pedido y este reclamo y este consejo de una persona que está pasando por esta situación, es porque realmente el cambio no continúa, es porque realmente solo nos buscaron para salvarse ellos mismos”, continuó Quiroga, quien pidió que “una vez pasadas las elecciones no se olviden del pueblo y de la gente”.



“Estaría buenísimo que inventen un proyecto respecto a esto y no tengamos que vivir en un hospital por falta de médicos o de servicios a domicilio, porque vivir en un hospital no solo enferma físicamente, sino también psicológicamente”, dijo Emiliano, ya cerca del final del primer audio que envió ayer.



“Tememos, porque el que Sol no tenga médicos a domicilio en San Luis implica volver al hospital donde sufrió y no solo eso, sino volver a Pediatría de ese hospital, donde el subjefe de ese lugar es el mismo médico que le dio a Sol un alta que no correspondía, que mandó a Sol a su casa sin una ayuda de oxígeno, lo cual le ocasionó tres paros cardiorrespiratorios”, comentó Quiroga, refiriéndose a Guillermo Monarde, en un segundo audio que difundió ayer. “Nos da terror que Sol vuelva a ser atendida por ese sujeto”, agregó.