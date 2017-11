Con el objetivo de que todos los comercios y empresas de servicios de San Luis estén presentes en el mundo digital, con los beneficios que esto trae tanto para el comerciante como para los potenciales clientes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología comenzará a implementar el Plan Digitalización 3.0.



El plan consiste en el relevamiento de todos los locales, servicios y puntos de interés de la provincia, para que éstos aparezcan en la plataforma de Google Maps y sean encontrados en el buscador de Google. El posicionamiento del comercio o local en Google Maps permite que puedan ser encontrados los establecimientos de forma más rápida y cómoda por los usuarios, así como la posibilidad de brindar información sobre servicios, horarios de atención, imágenes de los productos, opiniones de los clientes, entre otros.



La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, explicó que esta tarea la realizarán 8 equipos, de 7 integrantes, que visitan los distintos negocios para ayudar a los responsables a subir su información de manera gratuita a “Google Mi Negocio”. Los equipos de trabajo están conformados por especialistas formados dentro del Plan de Certificadores de Confianza de Google, por lo que pueden verificar en forma local y presencial la información incluida en “Google Mi Negocio”.



Luego de cumplir este paso, el comercio no sólo aparecerá en Google Maps y en las búsquedas del famoso buscador, sino que también podrá administrar y editar en línea la información de su negocio en estas plataformas.



“Cualquier persona puede incorporar a su empresa o emprendimiento cargando los datos de su negocio en ‘Google Mi Negocio’, pero para que eso se active, Google necesita verificar esos datos y lo hace a través del envío de una carta al domicilio consignado con un código. Este proceso demora sólo unos días en llegar en las ciudades más grandes, pero en el interior de la provincia de San Luis puede tomar hasta varios meses o no llegar”, comenzó explicando la ministra.



“La firma del convenio con Google nos da la posibilidad de acceder a la aplicación de Trusted Verifier de Google, que nos permite realizar de forma local y casi inmediata el proceso de la verificación de los datos cargados en ‘Google Mi Negocio’, de esta forma será más efectivo el relevamiento y la certificación de la información de todos los comercios y servicios de la provincia”, continuó Bañuelos.



“Por ejemplo, en Potrero de los Funes hay varias farmacias, pero no están en ubicadas Google Maps; entonces cuando una persona busca una farmacia en Potrero de los Funes en la aplicación, le dice que la más cercana está en la ciudad de San Luis; tras la carga de todos los comercios/servicios, cuando busquen una farmacia en Potrero de los Funes, el buscador le indicará cuáles son las farmacias más cercanas en esa localidad”, explicó Bañuelos.



“San Luis es el estado más digital de América, y este relevamiento nos permite profundizar esta digitalización; el plan se realizará en toda la provincia, comenzando por las localidades turísticas, debido a la proximidad del inicio de la temporada de verano y la llegada de turistas que utilizan este tipo de servicio”, agregó la ministra.



Cronograma de visitas: Fecha inicio Duración Localidad 21 de noviembre 4 días Potrero de los Funes 25 de noviembre 1 día La Carolina 27 de noviembre 2 días El Trapiche 29 de noviembre 1 día Saladillo 30 de noviembre 2 días El Volcán 5 de diciembre 4 días Juana Koslay 12 de diciembre 8 días Merlo 21 de diciembre 2 días Tilisarao