Diputados le dio media sanción al proyecto de ley para prohibir el uso de la purpurina, brillantina y productos similares en establecimientos educativos. También regula su comercialización. Iniciativas en el mismo sentido se aprobaron años atrás en varias provincias.



El proyecto de ley establece la prohibición del uso de la purpurina en jardines maternales, el nivel inicial, primario y segundario de gestión estatal, privada y autogestionada.



Por otra parte, se prohíbe la venta a menores de edad y los comercios que vendan purpurina, brillantina, etc., deberán exhibir en los envases de los productos la leyenda “producto tóxico” en caso de que no la contengan.



En los últimos años, chicos de varias partes del país se intoxicaron por inhalar purpurina, Incluso uno perdió la vida. En noviembre de 2014 en Santiago del Estero, un chico de 7 años murió por aspirar purpurina que puso en un silbato cuando estaba en la escuela. En marzo de 2015, quedó internado en grave estado un niño de 3 años en Tucumán también por aspirar purpurina accidentalmente cuando jugaba en su hogar. Luego de varios días de internación lo dieron de alta.



A fines de 2016 en Mendoza, un pibe de 9 años fue internado por aspirar purpurina cuando junto a su madre realizaban un trabajo de pintura. Finalmente, se recuperó.



A raíz de los casos mencionados, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Salta y La Rioja, etc, aprobaron su legislación para prohibir el uso en escuelas y regular la venta.