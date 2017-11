La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la nueva ley de la estructura orgánica de la Policía de la provincia y la ley de reordenamiento administrativo de los recursos policiales. Las extensas leyes establecen cuestiones como las jerarquías, los ascensos, las cerreras que se deben hacer para ingresar a la fuerza y la cantidad de efectivos policiales y zonas urbanas y rurales, entre otras cuestiones.



“Para el funcionamiento policial son indispensables las dos. Parte de la composición de esta ley tenía que ver con un anhelo de la vuelta a la estructura de las carreras policiales y la eliminación del cuadro único. Esta ley contiene dos carreras, la de oficiales y la de suboficiales que permiten una categorización constante que está prevista en la ley. El agente sabe desde el día uno con previsibilidad cuál va a ser el sistema de ascenso, cuántos años en cada cargo y demás”, explicó el diputado oficialista Luis Martínez. CARRERA DE SUB OFICIALES Y AGENTES GRADOS PORCENTUALES AGENTE 100 % de los efectivos CABO 90 % del total de los efectivos con el grado de Agente CABO PRIMERO 90 % del total de los efectivos con el grado de Cabo. SARGENTO 80 % del total de los efectivos con el grado de Cabo Primero SARGENTO PRIMERO 70 % del total de los efectivos con el grado de Sargento SARGENTO AYUDANTE 60% del total de los efectivos con el grado de Sargento Primero SUB-OFICIAL PRINCIPAL 50% del total de los efectivos con el grado de Sargento Ayudante SUB- OFICIAL MAYOR 40% del total de los efectivos con el grado de Sub-Oficial Principal. CARRERA DE OFICIALES GRADOS PORCENTUALES OFICIAL AYUDANTE y OFICIAL SUB-INSPECTOR 100% de los efectivos

OFICIAL INSPECTOR 90% del total de los efectivos con los grados Oficial Ayudante y Oficial Sub-Inspector. OFICIAL PRINCIPAL 80% de los efectivos con el grado de Oficial Inspector SUB-COMISARIO 70% del total de los efectivos con el grado de Oficial Principal COMISARIO 60% del total de los efectivos con el grado de Sub-Comisario COMISARIO INSPECTOR 50% del total de los efectivos con el grado de Comisario COMISARIO MAYOR 40% del total de los efectivos con el grado de Comisario Inspector. COMISARIO GENERAL 40% del total de los efectivos con el grado de Comisario Mayor. Los polémicos auxiliares de policía pasan a tener el grado de agente y son pasados a planta permanente con la sanción de le ley. Serían 1.500 los efectivos beneficiados. Martínez recordó que la creación de la figura del auxiliar de policial “fue una situación excepcional que trajo algunas complejidades. Ellos no alcanzaban a tener el estado policial”.



Es importante recordar que el auxiliar de policía recibía actualmente una formación de nueve meses. De los cuales seis meses son de instrucción policial, defensa personal y educación policial. Los tres meses restantes son de práctica. La inscripción para auxiliares de policía se reabrió el año pasado, luego de que se cerraran en la gestión Poggi en 2012.



La figura del auxiliar de policía se creó en la anterior gestión de Alberto Rodríguez Saá y en ese entonces eran capacitados apenas tres meses. La mayoría provenía del Plan de Inclusión Social y varios auxiliares fueron noticia años atrás por estar vinculados a diversos hechos delictivos.



La flamante ley de estructura orgánica policial no solamente elimina la figura del auxiliar, sino que establecen dos maneras de ingresar a la fuerza. Ambas son por formación del Instituto Superior de Seguridad Pública como egresado de técnico superior que ingresará a la Policía con el grado de oficial ayudante para hacer carrera de oficial.



La otra opción es que el interesado egrese con el título de agente con el grado del mismo nombre y podrá hacer carrera como suboficial.



La ley aclara con la obtención de cualquiera de los dos títulos del instituto no es vinculante para la incorporación del egresado en la Policía.



Volviendo a la ley de reordenamiento administrativo se establece que para los ascensos se tomará como base “el 100% de los efectivos con el grado de agente, oficial ayudante y oficial sub-inspector, sobre la cual se calculará el porcentaje para los grados restantes de acuerdo al siguiente detalle”.