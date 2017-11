Pablo Acosta, representante de la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta y actual campeón argentino Sub 18 y Sub 20, salió subcampeón, a medio punto del campeón, en el Panamericano de Ajedrez Sub 20 que se disputó en El Salvador. De esta manera, San Luis suma un nuevo título, que la consagra en lo más alto del ajedrez internacional.



Acosta, el salteño que encontró en San Luis la oportunidad única de perfeccionarse como ajedrecista con los mejores maestros, tuvo algunos altibajos durante el torneo. Una derrota inesperada en la quinta ronda parecía poner fin a sus aspiraciones; sin embargo, en base a sacrificio y esfuerzo recuperó sus posibilidades al vencer en la penúltima ronda al primer clasificado, el MI (maestro internacional) cubano Jorge Marcos Gómez Sánchez.



De esta manera, llegó a la novena ronda con chances de campeonato. La última ronda lo enfrentó al peruano Brian Sebas Escalante Ramírez, quien lideraba la tabla y le sacaba apenas medio punto. “A Pablo sólo le servía ganar para coronar la competencia y obtener la norma de Gran Maestro. Luego de 40 movimientos y de insistir en el juego debió conformarse con las tablas ya que no tenía manera de progresar en el match”, detallaron desde el Programa Ajedrez de la ULP. “Fue una gran experiencia en el ajedrez de élite; estuvo muy cerca de alcanzar el campeonato”, añadieron.



Por su parte, la WIM (maestro internacional femenino) Guadalupe Besso, otro talento puntano que crece en la ULP, se ubicó entre las 10 mejores de la categoría Femenino Sub 20 y, así, sumó una nueva experiencia internacional que le permitirá fortalecer su juego de cara a próximas competencias.



Pablo Acosta y Guadalupe Besso fueron los únicos ajedrecistas argentinos en la competencia, que reunió a más de 50 jugadores de todo continente, del 31 de octubre al 6 de noviembre en El Salvador. Los resultados obtenidos por nuestros representantes vuelven a posicionar a San Luis en lo más alto del ajedrez internacional.