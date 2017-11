A pocos días de las elecciones para renovar ediles capitalinos, el Concejo Deliberante no sesionó ayer por falta de quórum. El Concejo tuvo la presencia de militantes de San Luis Somos Todos que se manifestaron en contra de la resolución del Tribunal Electoral Municipal que impide la colocación de máquinas para capacitar en el uso del voto electrónico, y de paso, aprovecharon para interpelar a los ediles que no aparecieron para sesionar.



En el Concejo ayer se dieron dos situaciones fuera de lo habitual. La primera es que se intentó sesionar en el patio del edificio porque el recinto estaba ocupado con las urnas para las elecciones del domingo.



Lo otro fuera de lo común fue la presencia de militantes del partido del intendente Enrique Ponce, muchos de ellos empleados municipales y funcionarios de la comuna en pleno horario laboral. Estuvieron en el Concejo por el motivo mencionado al principio de la nota.



Al momento de intentar sesionar solamente estuvieron presentes Claudia Rocha, Francisco Guiñazú, Germán Ponce, Federico Cacace, Luis Macagno y Juan Domingo Cabrera. Sandra Barroso y Javier Suárez estuvieron ausentes con aviso.



Momentos previos a que se declarara la falta de quórum, varios militantes de Somos Todos, en especial una mujer llamada “Eli”, increpó a los gritos a que los ediles que no estaban para que bajaran a sesionar. Los gritos de la mujer fueron básicamente que los concejales debían sesionar porque el pueblo les paga el sueldo.



Posteriormente, algunos militantes subieron al primer piso de la parte más antigua del edificio del Concejo y empezaron con cantos en la puerta de las oficinas de los ediles. A los pocos minutos, efectivos policiales pidieron que bajaran.



Mientras tanto, en el patio, mezclado en el público estaba el concejal José Luis Dopazo, quien fue increpado por militantes para que sesionara y le gritaron “traidor”, entre otras cosas. “Son hechos de violencia en un momento electoral donde yo no soy candidato, no soy apoderado. Termino el mandato (de concejal) con muchísimo gusto. Putear siempre te putean. Cuando estás en la cancha y estás jugando al que más putean es al que juega”, expresó el edil.



Dopazo sostuvo que no hubo autorización por parte de los concejales para sesionar fuera del recinto, según establece el Reglamento Interno. “El otro problema es que el recinto está ocupado ¿Quién autorizó usa ocupación? ¿El recinto es el Tribunal Electoral? No ¿Mañana vamos a utilizar el depósito la Cámara de Diputados? Me tiene que tomar asistencia ahí adentro. No en el lugar que ellos quieren, menos sin un proceso de autorización”, argumentó.



Pasado el mediodía, Macagno tomó asistencia, y ante la escasa presencia de concejales, declaró la falta de quórum. Luego, el concejal Ponce pidió que se leyera el artículo del Reglamento Interno referido al descuento en la dieta de los concejales ante determinada cantidad de inasistencias consecutivas. Una vez que se leyó el reglamento, pidió que se apliquen los descuentos en caso de corresponder.