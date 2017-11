En la noche del miércoles, el Tribunal Electoral Municipal resolvió que no se coloquen máquinas para capacitar sobre el voto electrónico en las entradas en las escuelas donde se votará el domingo en las elecciones para elegir concejales de la ciudad de San Luis. Ante tal medida, el intendente capitalino, Enrique Ponce, pidió la intervención del ministro de Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, “para reencauzar el trámite eleccionario por las vías de la legalidad”.



En la misiva al funcionario nacional, el jefe comunal calificó la resolución del Tribunal Electoral Municipal como arbitraria y sin sustento legal “con la única finalidad de lograr el fracaso del acto electoral, demostrando claramente la parcialidad de sus miembros”. La polémica resolución lleva la firma de Martha Raquel Corvalán y Alejandro Ferrari.



El pedido que motivó la polémica resolución se hizo ante el pedido de los apoderados de Unidad Justicialista San Luis y según el secretario de Gobierno del municipio, Francisco Petrino, el Tribunal Electoral no dio ninguna argumentación para que no se coloquen las máquinas.



“Si recuerdan, en las elecciones de 2015 y en todas las elecciones de voto electrónico en todo el país, existen estas máquinas (de capacitación) porque justamente es la función que tienen”, comentó Petrino.



Es importante aclarar que en las máquinas de capacitación aparecen candidatos ficticios, para elegir y practicar la emisión del voto electrónico.



Arturo Ortiz, apoderado del partido San Luis Somos Todos, y la concejal de Cambiemos Claudia Rocha criticaron la resolución del Tribunal Electoral Municipal. El apoderado manifestó ayer que se colocarán máquinas para capacitar sobre el voto electrónico a 100 metros de las escuelas donde se votarán en domingo.



En la elección se elegirán siete concejales titulares e igual número de suplentes.